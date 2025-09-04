מהדורה
00:03:58

טלפון שבור: לקוחות אייס קיבלו רהיטים פגומים - וגילו שאין עם מי לדבר

מאות ישראלים קנו רהיטים מחברת אייס, קיבלו מוצר פגום - וגילו שאין עם מי לדבר. שירות הלקוחות לא עונה, אלפי שקלים ירדו לטמיון והקונים - אובדי עצות
