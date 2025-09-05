מהדורה
00:12:51

פס הקול של הספורט בישראל: יורם ארבל חוזר לשדר - וחושף את המאבק בסרטן

בטלוויזיה הישראלית לא נשארו הרבה אגדות חיות כמו יורם ארבל - שמשדר ספורט בכל הערוצים למעלה מחמישים שנה, ועכשיו, בגיל 83, אחרי הפסקה בת שנה, חוזר לשדר כדורגל אנגלי. חגגנו איתו את הקאמבק, ושמענו ממנו לראשונה על ההתמודדות והמאבק במחלת הסרטן
