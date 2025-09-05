"לא הכנסנו פוליטיקה": הסדרה הנוסטלגית שחיברה בין יהודים וערבים - חוזרת

זאת היתה קומדיית מצבים - סיטקום - על מסעדה ערבית, והיא שודרה בערוץ הראשון בכל מוצאי שבת. קראו לה "המסעדה הגדולה", היא הגיעה למסכים בדיוק לפני 40 שנה והיתה להיט היסטרי בקרב ערבים ויהודים כאחד. עכשיו היא עולה בשידור חוזר ומעוררת נוסטלגיה לישראל אחרת, מכילה וסובלנית, שהייתה וכנראה כבר לא תשוב עוד