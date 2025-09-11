מהדורה
00:04:06

מהג'וקר ועד כוכבי הלוטוס הלבן: העצומה של כוכבי הוליווד נגד ישראל

החרם על ישראל מתרחב כשעוד ועוד שחקנים מהוליווד מצטרפים לעצומה הקוראת להימנע משיתוף פעולה עם מוסדות קולנוע ישראליים. כוכבים של סדרות כמו הלוטוס הלבן, ברידג'רטון, הכתר ובית הדרקון כבר הצטרפו למחאה
