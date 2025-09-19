הניצחון של אריה מליניאק: המאמן האגדי החלים מסרטן וחזר להיות פצצת אנרגיה

חלפו שנתיים מאז שמאמן הכדורסל האגדי, אריה מליניאק, אובחן עם סרטן אלים. בשיא השפל מליניאק איבד 20 ק"ג, לקה בהתקף לב והיה על סף המוות. אבל אחרי שבנו תרם לו מח עצם הוא התחיל במסע התאוששות מרשים והיום הוא שוב מליניאק המוכר והאהוב - פצצת אנרגיה שלא עוצרת