"אני צורח בלילה": העדויות הקשות של האנשים מאחורי זיהוי חללי 7 באוקטובר | הסודות של שורה

הם היו חיילי מילואים שראו במו עיניהם את זוועות 7 באוקטובר, זיהו מאות מהחללים והנרצחים – וגם אחרי שנתיים, מחנה שורה לא עוזב אותם. בפרויקט מיוחד כתבנו מביא את סיפורם של מי ששירתו בבסיס ושילמו מחיר כבד – חיים שקפאו בזמן, בדידות ואשפוזים פסיכיאטריים