"חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם

חמש-עשרה שנות אינסטגרם: הרשת החברתית שנהייתה חלק בלתי נפרד מחיינו הפכה במשך השנים לִמקור הכנסה יציב ומאוד משתלם. איתי שיקמן עם משפיעני הרשת שמתפרנסים מאינסטגרם, וגם - הפיתוח שעובדים עליו בישראל - ומביא את הרשת החברתית לקצות העולם