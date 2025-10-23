מהדורה
00:03:17

לא עמד בלחץ? הכוכב העולה הצעיר של עולם השחמט נמצא בביתו ללא רוח חיים

דניאל נרודיצקי, כוכב עולה בעולם השחמט, נמצא מת בביתו עוד לפני שהגיע לגיל 30. מתחזק החשד שהוא לא עמד בלחץ הנפשי ושם קץ לחייו
