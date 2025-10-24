"תודה לך, שינית את חיי": פרידה מהעיתונאי עמוס ארבל ז"ל שנפטר בגיל שמונים

העיתונאי ואיש הערוץ הראשון עמוס ארבל הלך לעולמון בגיל שמונים. מלהקת הנח"ל, דרך הגשת מבט ועד תכנית האירוח המיתולוגית "בין הכיסאות", ארבל היה לאחד מעמודי התווך של התקשורת הישראל במשך חמישה עשורים