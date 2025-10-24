מהדורה
00:13:59

במאי קולנוע, שומר שבת, שעסק בזנות: לא כך דמיינתם את הנכד של עמוס עוז

קוראים לו אלון רטר, והוא נולד לאחת המשפחות הכי נחשבות בישראל - סבא של אלון הוא עמוס עוז, ואימו היא גליה עוז. עם המטען המשפחתי והתרבותי הזה, בחר אלון לחיות חיים מרדניים ואנטי בורגניים בעליל - כולל הזדהות כאישה, כולל פרנסה מזנות בגנים ציבוריים, כולל בימוי סרטים חושפניים על חייו
