במאי קולנוע, שומר שבת, שעסק בזנות: לא כך דמיינתם את הנכד של עמוס עוז

קוראים לו אלון רטר, והוא נולד לאחת המשפחות הכי נחשבות בישראל - סבא של אלון הוא עמוס עוז, ואימו היא גליה עוז. עם המטען המשפחתי והתרבותי הזה, בחר אלון לחיות חיים מרדניים ואנטי בורגניים בעליל - כולל הזדהות כאישה, כולל פרנסה מזנות בגנים ציבוריים, כולל בימוי סרטים חושפניים על חייו