גדעון סער: "הצענו את ינואר 2025 כמועד מוסכם לבחירות"

יושב ראש "הימין הממלכתי" גדעון סער אמר היום (שני) "הצענו את ינואר 2025 כמועד מוסכם לבחירות, שייקח בחשבון את צרכי המשך הלחימה". על חוק הגיוס הבהיר סער "נדרש שינוי משמעותי ולא עוד מאותם דברים שהיו בעבר. עד לרגע זה לא ראינו מתווה צודק". לשאלתנו האם נוכח הסקרים הלא מחמיאים היתה זו טעות לפרוש מהממשלה, השיב סער "בטוח בדרכי הפוליטית".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ציין בישיבת סיעת "ציונות הדתית" כי שר הביטחון יואב גלנט אחראי לעצירת הרפורמה המשפטית. "הוא רצה להגיע להסכמות. למה הוא לא משמיע עכשיו את הקול שמתנגד לפופוליזם כפייה וחוסר התחשבות בחוק הגיוס? זה חונה אצלו".

על חוק הגיוס אמר השר: "עד היום לא היה רצון אמיתי לגייס את החרדים. שום חוק לא יביא לגיוס של בני הישיבות. יש תהליכים שהחלו והם יימשכו. יהיה הסדר חוקי תוך הידברות". לציבור החרדי קרא סמוטריץ' "אל תתנו לקומץ של פליטים פוליטיים קיצוניים לדחוק אתכם מחוץ להשתלבות בחברה הישראלית".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הזהיר את הממשלה, בישיבת סיעתו "יש עתיד", שלא לנסות ולעקוף את צו-הביניים שפרסם בג"ץ האוסר על המדינה לתמוך כספית בתלמידי ישיבות שאינם מתגייסים לצה"ל. "קורא לממשלה לא לתחמן, לא לרמות, לא למצוא מסלולים עוקפים לא להעביר תקציבים נסתרים, לא לעשות את כל הדברים שאנחנו יודעים שהם ינסו לעשות".

לפיד הבהיר כי הוא בעד חוק אל-גז'ירה מכיוון ש"אין סיבה לאפשר תעמולה אנטי-ישראלית מתוך ישראל בזמן מלחמה". על חוק הגיוס אמר ראש האופוזיציה: "החוק אומר שצה"ל צריך לשלוח צווים ושלמדינת ישראל אסור לממן את מי שלא מתגייס. זה החוק. זה שיש דיון אם לקיים זאת, או לא - זה אבסורדי".

כמו כן, יושב ראש "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן, קרא להפעיל סנקציות על מי שלא מתגייס. "לא צריך לגייס בכוח, אבל להפעיל סנקציות מיד. אם לא יהיה חוק גיוס לכולם, לא הממשלה תתפרק, אלא המדינה. עם שאין בו ערך משותף לא יחזיק מעמד", אמר.

ליברמן תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו והאשימו שהוא מדבר הרבה אך עושה מעט. "פרס גדול לסינוואר הוא זה שנתניהו בשלטון. אם אתה רוצה לפעול תפעל. If you want to shoot - shoot, don't talk . כרגע יש הרבה דיבורים, הכל פרולה פרולה. הן בצפון, הן בדרום - זו לא הפעילות הצבאית שהייתי מצפה לה".

חבר הכנסת אחמד טיבי הצהיר בישיבת סיעת חד"ש תע"ל שסיעתו תפיל את הממשלה. "זאת ממשלה נוראית. ממשלת מחדל. ממשלת זוועות. ולכן בכל תחנה, בכל הזדמנות אפשרית, בכל חוק - גיוס, אי גיוס, העלאת מחירים, תקציב, שנוכל בקולות שלנו, חד"ש תע"ל, להפיל אותה נעשה זאת. הממשלה לא תמשיך להתקיים בהישענות על הקולות שלנו, ההפך יקרה".