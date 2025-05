לחץ מצד הקואליציה בגרמניה על הקנצלר: "הטל אמברגו נשק על ישראל"

מחוקקים מובילים מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית (SPD), השותפה לקואליציה של קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, מפעילים עליו היום (שני) לחצים להטיל אמברגו נשק גרמני על ישראל, בשל חששם ל"הפרת החוק ההומניטרי הבין-לאומי ולסבל הגובר ברצועת עזה".

הקנצלר מרץ התייחס לנושא היום, ואמר כי "עוצמת ההתקפות הנוכחיות בעזה אינן מוצדקות עוד כמאבק בחמאס". הוא הוסיף: "בכנות, אני לא מבין מה הצבא הישראלי עושה שם כעת".

שר החוץ של גרמניה, יוהאן ואדפול, התחמק מלהתייחס לאפשרות הטלת האמברגו בריאיון לתקשורת הגרמנית, ואמר: "אנחנו בשלב מוקדם של התהליך, שהוא די מסובך מבחינה משפטית. דבר אחד ברור: אנחנו מכירים בסמכות שיפוט בין-לאומית ובמשפט ההומניטרי הבין-לאומי, וכל ההחלטות שיתקבלו על הממשלה הפדרלית החדשה יונחו על-פי זה".

עוד אמר ואדפול כי "גרמניה תיישר את מדיניותה עם גורל הפלסטינים". לדבריו, "אנו עומדים לצד מדינת ישראל, אך המשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא עבורנו ערך שיש להגן עליו".

German Chancellor Friedrich Merz says Israel's current level of attacks on Gaza "can no longer be justified as a fight against Hamas terrorism." pic.twitter.com/7BzSU0pnUM