לאחר שפונו מחשש לפיגועים: עובדי שגרירות ישראל יחזרו לאבו דאבי

בהודעה שהופצה לעובדי השגרירות נכתב כי חזרתם התאפשרה "בעקבות שיתוף פעולה ומענה מצד האמירותים". הנציגות פונתה בתחילת החודש על רקע חשש מפיגועי נקמה בחסות איראן
מחבר מיכאל שמש
דובאי, איחוד האמירויות
דובאי, איחוד האמירויות צילום: נתי שוחט, פלאש 90

עובדי השגרירות הישראלית באמירויות קיבלו הודעה כי החל ממחר יוכלו לחזור למדינה, כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

בהודעה שקיבלו עובדי השגרירות באבו דאבי נכתב כי חזרתם התאפשרה "בעקבות שיתוף פעולה ומענה מצד האמירתים".

לפני כשבועיים וחצי פונתה השגרירות בשל התרעה ביטחונית חריגה והעובדים נדרשו להתפנות מהמדינה. בכאן חדשות פורסם כי ההחלטה לפנות את הנציגות נתקבלה על רקע חשש מפיגועי נקם בחסות איראן.  

שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי נחת היום בארץ לצורך התייעצויות הקשורות באבטחת הנציגות הישראלית ועניינים נוספים.  

