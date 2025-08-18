היועמ"שית על החלפת המנעולים בלשכה: שר המשפטים פעל בניגוד לצו בג"ץ

בתגובת היועמ"שית על פרשת החלפת המנעולים נכתב כי חסימת המשרד באופן חד צדדי נעשתה בקשר ישיר להחלטת הממשלה להדיח אותה. בניגוד לצו בג"ץ שקבע כי החלטת הממשלה לא תיכנס לתוקף עד להודעה חדשה

תגובת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בקשר לפרשת המנעולים פורסמה הלילה (ראשון). בתגובתה, טענה כי שר המשפטים, יריב לוין, הפר את צו בג"ץ כשהורה להחליף את מנעולי הלשכה.

"כפי שעולה גם מתגובת שר המשפטים, רק לאחר החלטת הממשלה, ובקשר ישיר אליה, התקבלה החלטה חד-צדדית ללא כל הסבר, בדבר נעילת משרד השר, כך שהיועצת לא תוכל להיכנס אליו. כן התבקשה לשכת היועצת שלא לעשות שימוש במתחם", לשון התגובה.

סעיפים מתגובת היועמ"שית

עוד נכתב כי היועמ"שית המשיכה בתנהלות שהייתה מקובלת לפחות עשור לגבי השימוש במשרדים, בתיאום בין לשכת שר המשפטים ללשכת היועצת המשפטית לממשלה.

בשבוע שעבר, חשפנו בכאן חדשות כי המנעולים בלשכת היועמ"שית בבניין משרד המשפטים בתל אביב הוחלפו במפתיע, ועובדי לשכתה נותרו נעולים בחוץ. בעקבות החלפת המנעולים, בהרב-מיארה מתארחת בינתיים במשרדים אחרים באותו מתחם בתל אביב.

מכיוונו של השר לוין הייתה התראה בעניין כמה ימים קודם לכן, כאשר נהג השר עדכן את היועצת על הכוונה לא לאפשר את כניסתה. בלשכת היועצת טענו כי מדובר ב"אבסורד" וכי ללוין אין סמכות לעשות זאת. לטענת בכירים במשרד המשפטים, כל היועצים המשפטיים יושבים בלשכה זו מאחר שמדובר בלשכה משותפת. היועצים המשפטיים משתמשים בלשכה זו כבר שש שנים.