אוסטרליה ביטלה את הוויזה של ח"כ רוטמן, זו התגובה הישראלית

חבר הכנסת ממפלגת הציונות הדתית סיפר בכאן רשת ב כי אשרת הכניסה בוטלה שעות לפני שהיה אמור לטוס בהזמנת הקהילה היהודית. לדבריו, המהלך נעשה בשל התבטאויות שלו בנוגע למדינה פלסטינית. בעקבות זאת שללה ישראל את הוויזות של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית

אוסטרליה ביטלה את אשרת הכניסה (ויזה) של חבר הכנסת שמחה רוטמן למדינה. בריאיון לכאן רשת ב אמר היום (שני) חבר הכנסת מהציונות הדתית כי "ממשלת אוסטרליה נכנעה לטרור".

רוטמן הסביר בריאיון: "קיבלתי הודעה לפני שלוש שעות שהודיעו לי שאיני יכול להיכנס לאוסטרליה. הוזמנתי על ידי הקהילה היהודית, ביקשו שאחזק אותם נוכח אירועים אנטישמים ואנטי ישראליים. בגלל התבטאויות שלי על כך שמדינה פלסטינית מסוכנת למדינת ישראל או שישראל צריכה להשמיד את החמאס, בוטלה הוויזה שלי".

רוטמן הוסיף: "ממשלת אוסטרליה נכנעה לטרור. מה שלמדה ממשלת ישראל, לא להיכנע לטרור, ממשלת אוסטרליה לא למדה עדיין. מדובר פה על עמדה של ממשלת אוסטרליה".

בציוץ שפרסם בחשבון X, הוסיף: "מדינת ישראל חייבת ללמד את העולם כולו, וגם את ממשלת אוסטרליה, כיצד נלחמים בטרור ולא נכנעים לו, כי כניעה לטרור מובילה לעוד טרור".

התגובה הישראלית: נשללו הוויזות של נציגי אוסטרליה לרשות

לאחר ההחלטה האוסטרלית בעניין ח"כ רוטמן, החליט שר החוץ גדעון סער לשלול את אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. הודעה בעניין נמסרה לשגריר אוסטרליה בישראל.

בנוסף, הינחה שר החוץ את שגרירות ישראל בקנברה לבחון היטב כל בקשת אשרה רשמית אוסטרלית לכניסה לישראל.

על פי הודעת משרד החוץ ההחלטה נתקבלה "בעקבות החלטות אוסטרליה להכיר ב'מדינה פלסטינית' וכן על רקע אי מתן אשרות כניסה לאוסטרליה ללא כל הצדקה לשורה של אישים ישראלים ובהם שרת המשפטים לשעבר אילת שקד ויו״ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ח״כ שמחה רוטמן".

באגודה היהודית האוסטרלית תקפו את ההחלטה וטענו כי מדובר בדפוס קבוע של ביטול ויזות לאורחים מטעם הקהילה. לטענתם, מטרת הביקור הייתה להפגין סולידריות לנוכח גל האנטישמיות. מנכ"ל איגוד הקהילות היהודיות באוסטרליה, רוברט גרגורי, אמר לסקיי ניוז: "ארגנו ביקור לראות את בית הכנסת השרוף של אדיס במלבורן. האנשים בישראל מאוד מודאגים מהמצב של היהודים באוסטרליה, בגלל זה הוא רצה לבוא".

בנוסף לכך, בחודש יוני האחרון אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, נורווגיה ובריטניה הודיעו על הטלת עיצומים נגד השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר בשל "הסתה לאלימות נגד פלסטינים בגדה המערבית". משמעות המהלך היא כי נכסיהם של השרים במדינות אלה, אם קיימים כאלה, יוקפאו. בנוסף, תימנע מהם הזכות להיכנס למדינות אלה.