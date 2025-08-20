כאן רשת ב

יאיר גולן: לבדוק האם חשבון הבנק של נתניהו לא רופד בכסף קטרי

יו"ר הדמוקרטים אמר בריאיון בהבוקר הזה כי יש לבצע את הבדיקה "לאור הנכונות של ראש הממשלה להיות מאוד נדיב לקטרים ולאור הנדיבות שהוא חש כלפי עוזריו הקרובים ביותר וקשריהם עם קטר"
מחבר ערן זינגר
יאיר גולן בהצהרה
יאיר גולן בהצהרה צילום: אורן בן חקון, פלאש 90

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב כי לדעתו יש לבדוק את חשבונות הבנק של ראש הממשלה נתניהו על מנת לברר האם הוא עצמו קיבל כסף מקטר.

בריאיון לערן זינגר בהבוקר הזה אמר גולן: "אני שואל את עצמי דבר מאוד מאוד פשוט. מערכת הביטחון התריעה, ויש לזה שפע עדויות, שהכסף הקטרי משמש לבניין כוחו של חמאס".

גולן המשיך ואמר: "כפי שאני מבין על בסיס דיווחים תקשורתיים, הדיווחים האלה של שב"כ הועברו לראש הממשלה, ולמרות זאת הוא המשיך להעביר את הכסף הקטרי. ואני שואל, לאור הנכונות הזאת שלו להיות מאוד נדיב לקטרים ולאור הנדיבות שהוא חש כלפי עוזריו הקרובים ביותר וקשריהם עם קטר".

בשלב זה אמר יו"ר הדמוקרטים: "אז אני שואל את עצמי האם יהיה לא סביר לבדוק האם בראש הממשלה עצמו, אה חשבון הבנק שלו לא רופד על ידי כסף קטרי".

בשלב זה אמר גולן כי הוא "לא ישן בלילה" לאור החשדות בעניין קטר וסיכם: "אני רוצה להבין איך זה יכול להיות שתוך כדי מלחמה, אולי אחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה ממשיך לקיים מגעים שוטפים ומרוויח כסף מקטר".

