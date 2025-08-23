המדינה תעביר לבג"ץ עמדה בכתב - אך לא תגיע לדיון בעניין הדחת היועמשי"ת

המדינה תעביר את עמדתה, אך לא תגיע לדיון הדחת היועמשי"ת
על פי גורם בכיר, מטרת המהלך היא לאותת לבג"ץ על עומק הקרע במערכת היחסים בין הממשלה לבג"ץ. ייתכן שהשופט סולברג ינסה להוביל פשרה לקראת הדיון
מחבר שלי טפיירו
ישיבת ממשלה, בנימין נתניהו
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, המדינה תגיש תגובה בכתב בלבד לבג"ץ בעניין הדחת היועמ"שית, אך נציגים מטעמה לא יגיעו לדיון וגם לא עו"ד פרטי מטעם הממשלה. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות.

שר המשפטים יריב לוין לא צפוי להגיע לדיון, גם לא השר שיקלי, ועמדת הממשלה לא תיוצג על ידי עורך דין פרטי כפי שהיה בבג"ץ רונן בר. גם עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שנכח בדיון בג"ץ רונן בר, סוכם כי לא יגיע לדיון הנוכחי.

לטענת גורם בכיר הצעד החריג בא לאותת לבג"ץ כי החבל ביחסים בין הממשלה לבין בית המשפט העליון לא עומד להיקרע, אלא כבר נקרע לחלוטין.

על פי הגורם, המסר אותו מנסה הממשלה להעביר הוא שפקיד בכיר ככל שיהיה, בכוונה ליועמ"שית, יהיה מיוצג על ידי פרקליטות המדינה, במקום לקחת ייצוג עצמאי לצורך הדיון כפי שרמז שופט בית המשפט העליון נעם סולברג.

התשובה שתגיש הממשלה לבג"ץ בדיון צפויה להיות בכתב בלבד. ההערכות הן כי ייתכן שהשופט סולברג ינסה בכל זאת להוביל לפשרה, אם כי לא בטוח שהפעם הנשיא יצחק עמית ייאפשר לפשרה כזאת להתממש.

