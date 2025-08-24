נשיא סוריה אישר: "מגעים מתקדמים" להסכם ביטחוני עם ישראל

נשיא סוריה אישר: "מגעים מתקדמים" להסכם ביטחוני עם ישראל
אחמד א-שרע אמר בשיחה עם עיתונאים מהעולם הערבי כי הוא בונה על כך שההסכם יהיה מבוסס על קו הפרדת הכוחות משנת 1974. נשיא סוריה הוסיף כי הוא אינו רואה אפשרות להסכם שלום עם ישראל בשלב זה
נשיא סוריה אחמד א-שרע אישר היום (ראשון) כי ארצו מנהלת "מגעים מתקדמים" עם ישראל להסכם ביטחוני. א-שרע אמר את הדברים בפגישה עם אנשי תקשורת מהעולם הערבי.

נדים קטייש, מנהל ערוץ סקיי ניוז ערביה שהשתתף בפגישה, סיפר כי א-שרע בונה על כך שהסכם זה יהיה מבוסס על קו הפרדת הכוחות בין סוריה לישראל משנת 1974.

א-שרע אמר עוד כי הוא רוצה לבסס מחדש את שביתת הנשק עם ישראל, שיהיו "סידורים ביטחוניים" שישמרו על ריבונות סוריה ויפתחו אפשרות לצעדים בוני אמון, שייתכן שיביאו בעתיד לשלום.

א-שרע הוסיף כי הוא אינו רואה כרגע שישנה אפשרות להסכם שלום בין סוריה לישראל. עם זאת הוסיף כי אם הסכם השלום ישרת את האינטרסים של סוריה ושל העם הסורי הוא "לא יהסס לבחור באפשרות זו".  

העיתון "אינדפנדנט ערביה", שנמצא בבעלות סעודית, דיווח בסוף השבוע מפי "גורמים סורים בכירים" כי ישראל וסוריה צפויות לחתום על הסכם ביטחוני בחסות אמריקנית ב-25 בספטמבר, יום אחרי שהנשיא הסורי אחמד א-שרע יישא לראשונה נאום בעצרת הכללית של האו"ם.

