סילמן: "מי קבע מהי ועדת חקירה ממלכתית? החוק? מי קבע את החוק?"

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן נשאלה היום (שני) בריאיון לכאן רשת ב לגבי ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, והשיבה: "למה שהוועדה תהיה ממלכתית? צריכה לקום ועדת חקירה אמיתית, שבאמת תבדוק את הדברים".

"מה זה ממלכתית? מה זה בחוק? מי קבע מה החוק? מי קבע איזו ועדת חקירה צריכה לקום?", תהתה השרה.

צפו בקטע מהריאיון מתוך התוכנית "בנימיני וגואטה":

"יש לך שופט שבחר את עצמו בעצמו לעצמו", אמרה סילמן על בית המשפט העליון. "מערכת המשפט תצטרך גם היא לעמוד ולהיחקר על האירועים של 7 באוקטובר. היא לא פחות אחראית על המדיניות הביטחונית של מדינת ישראל", הוסיפה.

האזינו לריאיון המלא:

יונתן שמריז, אחיו של החטוף אלון שמריז שנהרג מאש צה"ל וממייסדי תנועת "קומו", מסר בתגובה לדברי השרה: "אני אענה לך: העם קבע. עם ישראל. הדם של הנרצחים, הצעקות של הנפגעים, וההבטחה שלנו שלא נשאיר פצעים כאלה בלי תשובות. כששרה בממשלה שואלת בקול רם 'מי קבע מה החוק?' היא חושפת את האמת על השלטון הזה - בעינים אין חוק, אין אמת, אין מחויבות, יש רק כוח. אבל יש חוק, יש אמת ויש אחריות, והחוק לא שייך לכם אלא לאזרחים".

אביו של סמ"ר נטע ברעם, שנפל ב-7 באוקטובר בקרב על נחל עוז, הגיב גם הוא לדבריה של סילמן. "למה היא עונה תשובות של ילד בכיתה ג'? מחר מישהו ישאל מה זה תמרור עצור", אמר.

פאינה קופרשטיין, שנכדה בר קופרשטיין מוחזק עדיין בשבי חמאס, אמרה בתוכנית: "זה מאוד עצוב שאף אחד לא דואג לילדים שלנו. לא עושים שום דבר בשבילנו, אנחנו כמו אנשים שזרוקים בחוץ. הילדים שלנו במנהרות בלי אוכל והם מתווכחים. אם הילדים שלהם היו שם, הם בטח היו רצים לשם".