משרד החוץ הודיע כי שלטונות ברזיל סרבו לאשר את מינויו של השגריר הישראלי החדש למדינה. בישראל החליטו שלא לשלוח שגריר אחר. במהלך המלחמה השווה נשיא ברזיל לולה דה סילבה את מעשי ישראל לנאצים

המשבר עם ברזיל מחריף: "היחסים יתנהלו בדרג דיפלומטי נמוך יותר"

מחריף המשבר בין ישראל לברזיל. משרד החוץ הודיע הערב (שני) כי שלטונות ברזיל סרבו לאשר את מינויו של שגריר ישראל החדש למדינה גלי דגן.

בישראל הוחלט כי לא ימונה שגריר אחר בברזיל ומשרד החוץ הודיע כי כעת יתנהלו היחסים "בדרג דיפלומטי נמוך יותר".

‏בהודעת משרד החוץ בנושא נאמר: "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז 7 באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה (לולה דה סילבה) השווה את מעשי ישראל לאלו של הנאצים. בתגובה ישראל הכריזה על נשיא ברזיל לולה כאישיות בלתי רצויה (פרסונה נון גרטה)".

בהמשך ההודעה נאמר: "לאחר שברזיל נמנעה, שלא כמקובל, מלענות לבקשת האסכמה של השגריר דגן, משכה ישראל את הבקשה וכעת מתנהלים היחסים בין המדינות בדרג דיפלומטי נמוך יותר. משרד החוץ ממשיך לקיים קשר מעמיק עם מעגלי הידידים הרבים שיש לישראל בברזיל".

מערכת היחסים בין ברזיל לישראל נפגעה עוד טרם טבח 7 באוקטובר. ישראל ניהלה קשרים טובים עם הנשיא הקודם של ברזיל ז'איר בולסונרו אך זה הודח בבחירות והוחלף על ידי לולה דה סילבה שלאורך כל הקריירה הפוליטית שלו היה ידוע בקו ביקורתי כלפי ישראל.

במהלך הקדנציה הראשונה שלו כנשיא בתחילת העשור הקודם ניהל לולה קשרים ענפים עם הנשיא האנטישמי של איראן מחמוד אחמדינג'אד. תחת הנהגתו של לולה דה סילבה ברזיל גם פרשה מהברית הבין-לאומית לזכרון השואה.