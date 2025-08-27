ראש הממשלה נתניהו הכיר לראשונה ברצח העם הארמני

בריאיון שפורסם הלילה (שלישי) בפודקאסט אמריקני בהנחיית פטריק בת-דייוויד השמרני, הכיר ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה ברצח העם הארמני.

BREAKING!



Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

בראיון, אמר המנחה לנתניהו כי "אם יש מדינה אחת שהייתי מצפה שתהיה ברשימה שמכירה ברצח העם הארמני, היווני והאשורי, זו הייתה ישראל" ושאל "למה עדיין לא הכרתם ברצח העם שביצעו הטורקים בקהילה הזאת?" - לכך נתניהו השיב: "אני חושב שהכנסת העבירה החלטה בנושא". בת-דייוויד לא הסתפק בתשובת ראש הממשלה וציין כי הוא "לא חושב שזה הגיע מראש הממשלה של ישראל". לטענה זו, נתניהו השיב ב"אז עכשיו זה הגיע".

הטבח ביותר ממיליון וחצי ארמנים התרחש בין השנים 1915-18, בזמן מלחמת העולם הראשונה, על ידי חיילי האימפריה העותמנית, טורקיה של ימינו. ישראל נקטה בזהירות בהתייחס לסוגיית רצח העם הארמני, ובמשך שנים לא הכירה בו. בעבר, משרד החוץ מסר כי "ישראל מכירה בסבל הנורא ובטרגדיה של העם הארמני", אך לא עברה החלטה חד משמעית בכנסת, על רקע גינויים מטורקיה שמנסה למנוע הכרה כזאת.

ב-2021 לאחר עשורים של הימנעות מהצהרות גורפות בסוגיה מצד הבית הלבן ולאחר שנים של מאבק מצד האזרחים האמריקניים ממוצא ארמני, נשיא ארצות הברית דאז ג'ו ביידן הודיע כי ארצו מכירה רשמית ברצח העם הארמני.



