האו"ם החליט: המנדט של יוניפי"ל יוארך בשנה לקראת סיום פעילותו

לפי החלטת מועצת הביטחון, המנדט של כוח שמירת השלום בדרום לבנון יוארך עד סוף 2026. בסוף התקופה יחל תהליך הדרגתי שבמסגרתו יצומצם הכוח עד שלבסוף יסיים את פעילותו באזור
מחבר איתמר מרגלית
  • איתמר מרגלית
  • עומר שחר
כוח יוניפי"ל לבנון
כוח יוניפי"ל לבנון צילום: רויטרס

מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה היום (חמישי) פה אחד בעד הארכת המנדט של כוח שמירת השלום בדרום לבנון (יוניפי"ל) עד לסוף שנת 2026. לפי ההחלטה, בסוף התקופה יחל תהליך הדרגתי שיימשך שנה ובמסגרתו יצומצם הכוח עד שלבסוף יסיים את פעילותו באזור.

בהחלטה קיבלה למעשה מועצת הביטחון את הדרישה האמריקנית להאריך את המנדט של יוניפי"ל בשנה אחת בלבד, שבמהלכה יתבצע הצמצום ההדרגתי של הכוחות. בדרישה תמכה גם ישראל.

לארצות הברית הייתה אפשרות להטיל וטו על חידוש המנדט של הכוח, ולכן היה באפשרותה להשפיע על נוסח ההחלטה שהתקבלה.

עמדת לבנון הייתה להאריך את המנדט של יוניפי"ל כפי שהוא. עם זאת, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בירך על ההחלטה.

