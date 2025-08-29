בריטניה החרימה את ישראל מתערוכת נשק בלונדון: "צעד מביש"

משרד הביטחון הישראלי לא יוזמן ליריד הביטחון DESI UK שנערך בלונדון אחת לשנתיים - בניגוד לנהוג בעבר. בבריטניה קושרים זאת למלחמה בעזה, ובמשרד הביטחון יצאו למתקפה: "מדובר בצעד מכוון נגד ישראל. זו לגיטימציה לטרור"

משרד הביטחון לא יוזמן ליריד הביטחון DESI UK 2025 שיתקיים בלונדון ב-12-9 בספטמבר, כך אישר היום (שישי) משרד הביטחון. מדוברות המשרד נמסר כי "מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל. על כן, משרד הביטחון לא ישתתף בתערוכה ולא יקים בה ביתן לאומי. עם זאת, תעשיות ישראליות שיבחרו להציג באירוע יקבלו את מלוא הסיוע הנדרש".

"החלטה זו מתקבלת בשעה שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר חזיתות במקביל נגד גורמי איסלאם קיצוני המאיימים גם על מדינות המערב ועל נתיבי השיט הבינלאומיים. בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם", נמסר מדוברות משרד הביטחון.

הדיווח הראשוני על אי ההזמנה עלה אמש ב"פוליטיקו", ואושר בהמשך על ידי דובר מטעם ממשלת בריטניה. מדובר בשינוי בהתנהלות המארגנים, שכן בדרך כלל משלחת ממשרד הביטחון הישראלי מוזמנת לאירוע שמתקיים אחת לשנתיים בלונדון. בהמשך, הבהירו גורמים בממשלת בריטניה ל"פוליטיקו" כי החברות הביטחוניות הישראליות תצגנה כרגיל, ושרק משלחת משרד הביטחון הישראלי לא הוזמנה.

דובר מטעם ממשלת בריטניה קשר את המהלך הבריטי להתמשכות המלחמה בעזה. בשבועות האחרונים, בריטניה הייתה אחת מ-24 המדינות שחתמו על עצומה הקוראת לישראל להגביר את הסיוע ההומניטרי לרצועה, כחלק מהלחץ הבין-לאומי הכבד שמופעל על ישראל להפסיק את המלחמה ולהגיע להסכם עם חמאס.

בתחילת החודש מסרו דיפלומטים לעיתון ה"טיימס" הבריטי כי ישראל שוקלת לבטל את שיתוף הפעולה הביטחוני עם בריטניה אם לונדון תכיר במדינה פלסטינית בספטמבר. בעקבות כך, בכירים בבריטניה הזהירו כלפי פנים מפני ההשלכות של ניתוק שיתוף הפעולה עם ישראל ואמרו כי "לבריטניה יש הרבה מה להפסיד".