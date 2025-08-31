השר זוהר: את חמאס צריך להכריע – בחיסול או הגלייה

שר התרבות והספורט הבהיר מדוע, כשנתיים מאז המלחמה, ישראל החליטה שאינה מעוניינת יותר בעסקאות חלקיות, וגם: התשובה של זוהר לטרור - החלת ריבונות ביהודה ושומרון | הריאיון המלא

שר התרבות והספורט מיקי זוהר שוחח הבוקר (ראשון) עם אריה גולן בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב, ונשאל, מדוע דווקא עכשיו ישראל מתעקשת על עסקה מלאה שתוביל לסיום המלחמה, אחרי שבמשך כשנתיים נרקמו עסקאות חלקיות.

האזינו לריאיון המלא | כאן רשת ב

"יש החלטה עקרונית של ממשלת ישראל שתפורסם בקרוב – אנחנו מעוניינים בעסקה כוללת, אחת, בה כל החטופים חוזרים הביתה ללא יוצא מן הכלל, חמאס מפורז מנשקו ולא נשאר כשליט ברצועה. זו העמדה של ממשלת ישראל ואם חמאס יקבל אותה זה יוביל לסיום המלחמה ואם לא, נכבוש את עזה וישראל תעשה הכל כדי להגיע לחטופים", אמר זוהר.

הסיבה לכך לטענתו, משום שעד כה לא הבשילו התנאים לשחרור כולם והמטרה הייתה לשחרר כמה שיותר חטופים. "חמאס הרגיש חזק מאוד בתקופות מסוימות במלחמה", הסביר השר. "אם לא יחזרו כל החטופים עכשיו, יש סיכוי שחלק גדול מהם יישארו שם ולא יחזרו. גם ישראל, מבחינה מוסרית, לא תהיה מוכנה ומסוגלת לעשות הכל".

באשר לעמדת הרמטכ"ל רב אלוף איל זמיר בנושא, לפיה המבצעים האחרונים בעזה השיגו תכליתם וכעת יש להסכים למתווה שחרור החטופים הנכונים, טען השר: "עמדת הרמטכ"ל מושמעת באזני הקבינט, זה לגיטימי. אבל מה שקובע בסוף היא החלטת הדרג המדיני. אנחנו שואפים לכיבוש מלא של הרצועה כדי שחמאס לא ימשיך לשלוט בעזה ולצד זאת, אנחנו רוצים להחזיר את כל החטופים".

השר זוהר הבהיר כי הוא תומך בהחלת ריבונות בכל שטחי ישראל, כולל יהודה ושומרון, כמענה לטרור המאיים על ישראל וכתגובה ברורה למדינות אירופה ש"מעניקות פרס לטרור" לשיטתו.

"אני בעד להחיל ריבונות על כל שטחי ארץ ישראל, אני חושב שזו תשובה לטרור, שחשבו ש-7 באוקטובר יגרום לנו להיכנע. אנחנו מחילים ריבונות על כל ארץ ישראל, הם לא יזכו לא למדינה ולא לשטח. מדינות אירופה מעודדות את הטרור, הן אומרות למעשה 'אתם תעשו טרור, ואז תקבלו מדינה', ישראל לא תקבל את הדבר הזה", אמר.

"אויבנו צריכים להבין שפנינו תמיד לשלום, אבל מי שמעיז להרים ידו על המדינה ירגיש את נחת זרועה של ישראל", סיכם השר.