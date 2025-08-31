פרטי התוכנית של טראמפ: כך תהפוך עזה ל"ריביירה של המזה"ת"

על פי התוכנית שפרטיה הוצגו בוושינגטון פוסט הרצועה תתנהל בשליטה אמריקנית וכשני מיליון עזתים יעברו "באופן התנדבותי" למדינה אחרת. הצעה אחרת שעלתה היא להעביר את תושבי עזה למתחמים מבוצרים בתוך הרצועה במהלך בניית הריביירה
דונלד טראמפ לא ויתר על תוכניות להפוך את עזה ל"ריביירה" של המזרח התיכון. כך דיווח היום (ראשון) הוושינגטון פוסט. לידי העיתון הגיע מסמך בן 38 עמודים העוסק בנושא ומציג את התוכנית שגובשה בממשל בנוגע ליום שאחרי ברצועה.  

על פי הדיווח התוכנית תכלול העברה, לפחות זמנית, של שני מיליון תושבי עזה "באופן התנדבותי" למדינה אחרת. לחלופין נבחרת אפשרות להעביר את התושבים למתחמים מוגבלים ומבוצרים בתוך הרצועה במהלך הבנייה מחדש.

הצעה נוספת שמועלת במסמך היא כי הרצועה תהייה בשליטה אמריקנית וחלק מהפלסטינים יפונו מבתיהם במסגרת תוכנית "פינוי – פיצוי". כלומר, יקבלו כסף ובתמורה יעזבו את בתיהם.

על פי התוכנית המוצגת במסמך לבעלי קרקע שבין העזתים יוצעו כספים באמצעות העברות דיגיטליות. זאת בתמורה להעברת זכויות על הנכסים שלהם ולבניית חייהם של אותם תושבים במקום אחר.

טראמפ הציג את התוכנית להפיכת עזה לריביירה כמה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד ובמהלך ביקורו בקטר בחודש מאי השנה שארצו צריכה "'לקחת' את עזה ולהפוך אותה ל'אזור חופש'".

