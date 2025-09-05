לוין יתמנה למ"מ שר ירושלים ומסורת ישראל, קרעי יקבל אחריות על ההילולה במירון

הפשרה מגיעה לאחר חודש וחצי שבו רה"מ נתניהו החזיק בתיק שהתפנה, בשל התפטרותו של השר מאיר פרוש בעקבות משבר חוק הגיוס. לוין הסתייג מאחריות על ההילולה במירון - האחריות תועבר לשר התקשורת קרעי

לוין יחליף את פרוש, קרעי יהיה אחראי על ההילולה במירון

יריב לוין צפוי להתמנות ביום ראשון הקרוב לשר לענייני ירושלים ומסורת ישראל כממלא מקום, לאחר הפשרה שהושגה בעניין התיק שהתפנה עם התפטרותו של מאיר פרוש בעקבות משבר חוק הגיוס, כך פורסם היום (שישי) בלוחות הזמנים של ישיבת הממשלה. רה"מ נתניהו החזיק בתיק חודש וחצי לאחר שפרוש הגיש את התפטרותו ב-15 ביולי.

ההסדר כולל פיצול אחריות: לוין יכהן כשר ירושלים ומסורת ישראל בממלא מקום לתקופה מוגבלת של שלושה חודשים, נוסף על תפקידיו הנוכחיים כשר המשפטים, ממלא מקום שר הפנים ושר הדתות. במקביל, השר שלמה קרעי יקבל על עצמו את האחריות על ההילולה השנתית במירון, נוסף על תפקידו כשר התקשורת.

ההסדר מגיע לאחר שלוין הסתייג מלקחת על עצמו את מלוא האחריות על תיק ירושלים, בעיקר בשל חששו מהאחריות על ההילולה במירון. ההילולה, המתקיימת מדי שנה בל"ג בעומר, מהווה אתגר לוגיסטי וביטחוני משמעותי הכולל אחריות על מאות אלפי מבקרים. החלוקה החדשה מאפשרת ללוין להתמקד בנושאי ירושלים ומסורת ישראל מבלי לשאת באחריות הכבדה על ההילולה, שתועבר לשר התקשורת שלמה קרעי. המינוי הזמני של לוין מוגבל לשלושה חודשים בהתאם לחוק-יסוד הממשלה.

המינוי מוסיף ללוין תפקיד נוסף לרשימה הארוכה שלו: לצד היותו שר המשפטים, הוא כבר משמש כממלא מקום של שר הפנים משה ארבל ושר הדתות מיכאל מלכיאלי, וזאת לאחר התפטרויות השרים של ש"ס ויהדות התורה בשל משבר חוק הגיוס.