בג"ץ פסק שעל שב"ס לספק מזון בסיסי לאסירים ביטחוניים: "משטר מזון נוקשה מחריף את סבלם של החטופים"

פסיקת בג"ץ קבעה כי על המדינה לספק מזון בסיסי לאסירים הביטחוניים המוחזקים בישראל: "אין מדובר במותרות, אלא בתנאי הקיום הבסיסיים הנדרשים על פי חוק". בתוך כך - בן גביר נערך לבג"ץ נוסף, העוסק בביקורי הצלב האדום בבתי הכלא: "לא יקרה"

בג"ץ פסק היום (ראשון) כי על שב"ס ועל המדינה לספק מזון בסיסי ברמה מספקת לאסירים ביטחוניים שמוחזקים בישראל, זאת בעקבות עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לפי הפסיקה, שב"ס מחויב בחוק לספק לאסירים תנאי קיום בסיסיים, בכלל זאת מזון בכמות ובהרכב המתאים לשמירה על בריאותם. עוד הודגש כי על שב"ס להבטיח את גישתו של כל אסיר ואסיר למזון.

בתוך כך, עומדת ותלויה בבג"ץ עתירה נוספת בעניין זכויות אסירים ביטחוניים, העוסקת בביקורי הצלב האדום ותנאי כליאתם. במהלך סוף השבוע האחרון הגיש בן גביר לראש המל"ל את עמדתו, כך נחשף היום לראשונה בכאן חדשות. על הממשלה להגיש את עמדתה בנושא עד ל-15 בספטמבר.

"משטר מזון נוקשה יותר אינו מיטיב את סבלם של אחינו החטופים"

בדיון בג"ץ היום ישבו השופטת דפנה ברק-ארז, השופט דוד מינץ והשופט עופר גרוסקופף. השלושה הסכימו על עקרונות היסוד של העתירה, בעוד שהדעות נחלקו ביחס ליישומם של עקרונות אלה, כך שהעתירה התקבלה ברוב דעותיהם של השופטים ברק-ארז וגרוסקופף כנגד דעתו החולקת של השופט מינץ.

השופטת ברק ארז קבעה כי קיים חשש שאספקת המזון במתכונת הנוכחית אינה מתאימה לסטנדרט החוקי. בפסק הדין נכתב: "קשה להתעלם מהרגשות הסוערים והכאב על רקע המלחמה, ולא כל שכן על רקע המצוקה של אחינו החטופים בעזה".

"אולם, אין בכך להשכיח או לטשטש את החובות המוטלות על הרשויות העוסקות במלאכה במדינת ישראל. אין מדובר כאן בחיים נוחים או במותרות, אלא בתנאי הקיום הבסיסיים הנדרשים על פי חוק, בל יהא חלקנו עם הגרועים שבאוייבינו".

"יש לזכור שעדויותיהם הכואבות של שורדי השבי ששוחררו מלמדות כי משטר מזון נקשה יותר אינו מיטיב את סבלם של אחינו החטופים הנתונים עדיין בצרה ובשבי, ואף להפך", נומק בפסק הדין.

בימין תקפו את פסק הדין בחריפות. השר בן גביר כתב: "לחטופים שלנו בעזה אין בג"ץ שמגן עליהם. לנוחבות הרוצחים, החוטפים והאנסים המתועבים, יש לבושתנו בג"ץ שמגן עליהם. נמשיך לספק למחבלים הכלואים בבתי הסוהר את התנאים המינימליים ביותר הקבועים בחוק".

שר המשפטים יריב לוין תקף: "שופטי בג"ץ, או בתוארם החדש - הדיאטנים העליונים, מצאו מתכון שאין דומה לו בעולם למוסר מעוות. בעוד החטופים מורעבים במנהרות, צמד שופטים בבג"ץ מחייבים להשביח את המזון הניתן לגרועים שבמחבלים".

"אם אין מחבלים, אין צורך לאפשר ביקורים": עמדת בן גביר על ביקורי הצלב האדום

כאמור, השר לביטחון לאומי הגיש במהלך סוף השבוע את התנגדותו לביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים לראש המל"ל. "כל עוד חטופינו נמקים במנהרות של חמאס, אין לאפשר שום ביקור של הצלב האדום וגם לא העברת מידע או פגישה עימו", כתב השר.

"הביקורת הבין-לאומית בעניין לא צריכה להזיז אותנו במילימטר מהמדיניות הבלתי מתפשרת, מה שצריך להנחות אותנו הוא מה נעשה אנחנו, ולא מה יאמרו הגויים".

עמדת שב"ס, שצורפה לדברים, מתנגדת אף היא לביקור של הצלב האדום - "משיקולים ביטחוניים כבדי משקל", כתב השר. באשר לתנאי כליאת מחבלי נוח'בה והאפשרות לבקרם, כתב השר כי "לא יקרה".

בן גביר הוסיף כי "ככל שצריך, שר הביטחון יפעל לתקן את התקנות באופן שבו יקבע במפורש שהם לא זכאים לאף ביקור". לסיום השר קרא לקדם את הצעת החוק של סיעתו לעונש מוות למחבלים: "אם אין מחבלים, אין צורך לאפשר ביקורים".