משבר במגעים להקמת רשימה משותפת: הדרישות של רע"מ - והסירוב

מפלגת רע"מ דורשת מהמפלגות הערביות רשימה טכנית שתתפצל אחרי הבחירות, אך יתר ראשי המפלגות מסרבים - כך פורסם היום (חמישי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'.

בפגישה האחרונה בין ראשי המפלגות דרש יו"ר רע"מ מנסור עבאס כי המפלגות יקבלו על עצמן את גישת מפלגתו, הרואה בעצמה שותפה פוטנציאלית בקואליציה העתידית, וכי ימתנו את התבטאויותיהן בנושאים פלסטיניים. לחילופין, עבאס הציע שיוסכם כי הרשימה היא טכנית בלבד ותתפצל אחרי הבחירות הקרובות.

שלוש ראשי המפלגות האחרות - חד"ש, תע"ל ובל"ד - סירבו לתנאים שהציב עבאס, והבהירו כי הם רוצים רשימה שתפעל יחד גם בכנסת הבאה. ברע"מ השיבו כי בתנאים אלה אין טעם להתקדם בשיחות. מאז לא התחדשו המגעים ולא צפויות פגישות נוספות של ראשי המפלגות בחודש זה.