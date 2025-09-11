רה"מ פנה לוועדת גרוניס לאישור מינוי האלוף זיני לראש שב"כ

נתניהו: "סבור כי החשיבה הביקורתית שאפיינה את האלוף זיני בתפקידיו השונים, נכונותו לחשוב מחוץ לקופסא, מובילים למסקנה כי הוא המועמד המתאים ביותר לתפקיד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הבוקר (חמישי) לוועדת גרוניס למינוי בכירים לצורך אישור מינוי האלוף דוד זיני לתפקיד ראש שב"כ.

"לאחר שבחנתי מספר מועמדים מהשירות ומארגונים ביטחוניים נוספים ובשים לב להשלכות אירועי 7 באוקטובר על שירות הביטחון הכללי, החלטתי למנות ראש שירות חדש שמגיע מחוץ לשורות הארגון", כתב ראש הממשלה במסמך שמסר לנשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס.

"במהלך שנות כהונתי הרבות כראש הממשלה, פגשתי את דוד זיני במסגרת תפקידיו הפיקודיים השונים", כתב ראש הממשלה. "לפני כשנה וחצי ראיינתי את האלוף זיני לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ובמהלך חודש מאי 2025 הצעתי לו את תפקיד ראש השירות".

"אני סבור כי החשיבה הביקורתית שאפיינה את האלוף זיני בתפקידיו השונים, נכונותו לחשוב מחוץ לקופסא ולבחון מחדש את הנחות המוצא המבצעיות, המוכנות לעמוד על דעתו המקצועית והיכולת להוביל ולהתאים את המערכת למציאות המשתנה, לצד ניסיונו המצטבר בבניין כוח ובהפעלתו, מובילים אותי למסקנה כי הוא המועמד המתאים ביותר לתפקיד ראש השירות".

כזכור, לפי קביעת בג"ץ מלפני כחודשיים מהיום ראש הממשלה יכול לפנות לועדה המייעצת למינויים בכירים בנוגע למינוי ראש שב"כ. מבחינת נתניהו המועמד כידוע היה ונותר דוד זיני.