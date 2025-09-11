הפאדיחה של כ"ץ: שר הביטחון ענה לשיחת וידאו מהאקרים – והתמונה פורסמה ברשת

לפי דיווחים בטורקיה, האקר איתר את מספרו של השר, ולאחר שכ"ץ ענה לשיחה שיתף את המספר. הדבר הביא לכך ששר הביטחון קיבל איומים רבים דרך אפליקציית וואטסאפ

שר הביטחון ישראל כ"ץ מצוי מזה יומיים תחת מתקפת בוטים מטורקיה - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. במסגרת המתקפה נשלחו לכ"ץ עשרות הודעות לטלפון הנייד עם קללות ואיומים, בין היתר "פושע מלחמה", "כלב" ו"נרצח אותך".

באחת משיחות הטלפון, שיחת וידאו, ענה שר הביטחון בשוגג. לפני שניתק, ההאקר הטורקי שהשיג את מספרו של השר הספיק לצלם תמונת מסך. התמונה פורסמה בכלי תקשורת בטורקיה.

לפי דיווחים בטורקיה, אזרח טורקי איתר את מספרו של השר, ולאחר שכ"ץ ענה לשיחה ממנו שיתף את המספר. הדבר הביא לכך ששר הביטחון קיבל איומים רבים דרך אפליקציית וואטסאפ.

לכ"ץ יש מספר טלפון בו הוא עושה שימוש זה שנים רבות. על הטלפון שלו מותקנות גם תוכנות הגנה מטעם שב"כ. ייתכן שבעקבות האירוע שר הביטחון ייאלץ להחליף מספר. בשב"כ פתחו בבדיקת האירוע.