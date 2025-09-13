עימותים מחוץ לאירוע הליכוד בפ"ת: שוטר הכה את צלם העיתונות ראובן קסטרו

מחוץ לאירוע הליכוד בפ"ת: שוטר הכה את הצלם ראובן קסטרו
שוטרים נהגו באלימות כלפי מפגינים מחוץ לאירוע של הליכוד בפתח תקווה, צלם העיתונות ראובן קסטרו נדחף על ידי שוטר יס"מ והטיח אותו לקרקע. המשטרה: "מאחלים למר קסטרו בריאות טובה, האירוע בבדיקה"
מחבר הדס גרינברג
Getting your Trinity Audio player ready...
ראובן קסטרו
ראובן קסטרו צילום: צילום מסך

הפגנה התקיימה הערב (שבת) מחוץ לאירוע הרמת כוסית של הליכוד בפתח תקווה. עימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. שוטר יס"מ הטיח לקרקע את צלם העיתונות ראובן קסטרו, שנפגע וטופל במקום. 

במסגרת אירוע הרמת הכוסית, שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, נשא דברים והעניק את פרשנותו למתרחש מחוץ לאירוע: "תראו מה קורה בחוץ. שימו לב מה קורה בשנים האחרונות – השמאל הקיצוני, גם בישראל וגם בעולם, נהיה אלים יותר ויותר". 

מהמשטרה נמסר בתגובה: "בהמשך לאירוע הערב בפ״ת, במהלכו נפגע צלם העיתונות הותיק ראובן קסטרו , נסיבות האירוע נבדקות. אנו מאחלים למר קסטרו בריאות טובה".

עוד בנושא

חוקי הג'ובים

הבחירות לרשויות המקומיות: היוזמות החשודות של חברי הליכוד

תיעוד שוטר מכה את דב מורל

כתב אישום יוגש נגד שוטר שהכה מפגין עם אלה

 

 

בחירת העורכת
  • רובוטים בקניון
    איך הקניות באינטרנט דווקא החזירו את כולנו לקניון?
  • צ'ארלי XCX, סברינה קרפנטר, צ'אפל רואן וקנדריק לאמר
    איפה הלהיט הגדול של הקיץ? | פופ אפ
  • מהג'וקר ועד כוכבי הלוטוס הלבן: העצומה של כוכבי הוליווד נגד ישראל
    מהג'וקר ועד הלוטוס הלבן: העצומה של הוליווד נגד ישראל
  • הלביש את הרב עובדיה יוסף ואת האפיפיור: הסוחר מסוריה שהפך למלך הבדים של ירושלים
    מלך הבדים: האיש שהלביש את הרב עובדיה והאפיפיור
  • עודד כרמלי
    איך הפסקנו לקרוא ועברנו לשמוע פודקאסטים?

אולי יעניין אותך