עימותים מחוץ לאירוע הליכוד בפ"ת: שוטר הכה את צלם העיתונות ראובן קסטרו

שוטרים נהגו באלימות כלפי מפגינים מחוץ לאירוע של הליכוד בפתח תקווה, צלם העיתונות ראובן קסטרו נדחף על ידי שוטר יס"מ והטיח אותו לקרקע. המשטרה: "מאחלים למר קסטרו בריאות טובה, האירוע בבדיקה"

מחוץ לאירוע הליכוד בפ"ת: שוטר הכה את הצלם ראובן קסטרו

הפגנה התקיימה הערב (שבת) מחוץ לאירוע הרמת כוסית של הליכוד בפתח תקווה. עימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. שוטר יס"מ הטיח לקרקע את צלם העיתונות ראובן קסטרו, שנפגע וטופל במקום.

אלימות משטרתית בהפגנה בפתח תקווה מחוץ לאירוע הרמת כוסית של הליכוד; שוטר יס"מ הטיח לקרקע את צלם העיתונות ראובן קסטרו, שנפגע וטופל במקום@hadasgrinberg ואורלי אלקלעי



(צילום: אורית לטנר, "בונות אלטרנטיבה") pic.twitter.com/4y7LSRn8CR — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2025

במסגרת אירוע הרמת הכוסית, שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, נשא דברים והעניק את פרשנותו למתרחש מחוץ לאירוע: "תראו מה קורה בחוץ. שימו לב מה קורה בשנים האחרונות – השמאל הקיצוני, גם בישראל וגם בעולם, נהיה אלים יותר ויותר".

מהמשטרה נמסר בתגובה: "בהמשך לאירוע הערב בפ״ת, במהלכו נפגע צלם העיתונות הותיק ראובן קסטרו , נסיבות האירוע נבדקות. אנו מאחלים למר קסטרו בריאות טובה".