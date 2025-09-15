פשיטה על משרדי השרה גולן בירושלים - שצפויה להיחקר בלהב 433

בין המעורבים בפרשה: עורך דין ששימש בעבר כעוזר הפרלנטרי של השרה ויועצת נוכחית במשרדה - שבפשיטה על ביתה אותרה מעבדת סמים • עובדי המשרד ונוספים, היו מעורבים בקבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים

שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרו הבוקר (שני) עורך דין, עיכבו נוספים וביצעו חיפושים, במסגרת חקירת חשד לקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים והעסקה פיקטיבית, במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה בירושלים. גם השרה לשוויון חברתי מאי גולן צפויה להיחקר בהמשך היום במסגרת זו.

עורך הדין שנעצר שימש בעבר כיועצה הפרלמנטרי של השרה גולן. הוא נעצר בביתו ובמסגרת מעצרו פשטו על המשרד. בנוסף, בפשיטה על ביתה של יועצת נוכחית של השרה בעיר יבנה, נמצאה מעבדת סמים.

החקירה ביאח"ה החלה לפני מספר חודשים, בעקבות תחקיר חדשות 12 על כך שהשרה חילקה "ג'ובים" למקורבים, ניצלה עוזרים פרלמנטרים לצורך ביצוע משימות שאינן קשורות לתפקידם והשתמשה בכספים למטרות שאינן ברורות.

החקירה עוסקת בחשד לכך שעובדי המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה ונוספים, היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

היום, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו שוטרי היחידה את עורך הדין המעורב, עיכבו חשודים נוספים בבתיהם וביצעו חיפושים. החשודים כולם הועברו לחקירה במשרדי להב 433 ובהמשך היום, יובא העצור להארכת מעצר בבימ"ש השלום בראשל"צ.

לפני כחודשיים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן אישרו למשטרה לחקור באזהרה את השרה גולן. השרה תיחקר בחשד לשוחד מרמה והפרת אמונים בכמה פרשות שונות.

בידי המשטרה קלטת שבה נשמעת השרה גולן מתארת את העוזרים הפרלמנטרים "עוזרת אישית שיכולה לעשות את כל הסידורים האישיים שלי, כולם כולל כולם".

השרה גולן מסרה אז בתגובה: "חוץ מרעש וצלצולים אין כאן תיק ואין עבירה. יש כאן יועצת משפטית לממשלה שנמצאת בניגוד עניינים ונאחזת בכיסאה בכל מחיר. בשבועות הקרובים נעדכן למה פתאום עכשיו 'הגיע תורה' של השרה לשוויון חברתי מאי גולן".