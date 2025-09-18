האישור יידחה: ועדת גרוניס תתכנס ביום ראשון לדיון על מינוי זיני

הוועדה למינוי בכירים בשירות המדינה התכנסה היום לדון במינויו של זיני לתפקיד ראש שב"כ, הוועדה טרם הגיעה להחלטה ותתכנס לדון במינוי בשבוע הבא כשזיני עצמו יגיע. הרמטכ"ל זמיר נקרא למסור את חוות דעתו על המינוי

ועדת גרוניס התכנסה היום (חמישי) כדי לדון במינויו של אלוף במיל' זיני לתפקיד ראש שב"כ. הוועדה טרם הגיעה להחלטה, היא תתכנס בשבוע הבא וזיני עצמו יופיע בפניה כבר ביום ראשון. הרמטכ"ל זמיר נקרא למסור את חוות דעתו על המינוי בימים הקרובים.

כפי שפורסם לראשונה בכאן חדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יופיע בפניה, כמו גם ראש שב"כ הקודם רונן בר, אלוף (במיל') זיני עצמו וממלא מקום ראש שב"כ.

הנטייה של הוועדה היתה ועודנה, כך חשפנו, לאשר את המינוי. אולם, ההחלטה הסופית תהיה רק לאחר בחינת כל החומרים שניתן להגיש עד הלילה בחצות.

כלל הפניות הקודמות שנבחנו לא העלו אינדיקציות לאירועים או הצדקות לפסילה במסגרת מנדט הוועדה. על כן, המכשול המרכזי שיכול לעמוד בפני האישור, נכון לעכשיו, הוא בהטלת ספק בעניין הליך המינוי והקשיים שעליהם מצביעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

נתניהו וזיני יישאלו על ההתנגדויות שנשלחו, וגם על הפעולה בניגוד לחוות דעתה של בהרב מיארה.