השליח האמריקני ללבנון וסוריה טום בארק: "אני לא בוטח באף אחד במזרח התיכון, גם לא בישראל"

שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ ללבנון ולסוריה אמר בריאיון כי האינטרסים האמריקניים אינם בהכרח בהלימה עם האינטרסים של בעלות בריתה במזרח התיכון, בכלל זאת ישראל
מחבר מיכל רשף
השליח האמריקני תום בארק בסוריה צילום: REUTERS/Khalil Ashawi

השליח האמריקני המיוחד לסוריה וללבנון טום בארק התראיין הלילה (שלישי) לערוץ The National האמירתי, ואמר כי הוא אינו סומך על אף אחד במזרח התיכון, בכלל זאת ישראל.

"אם אנחנו מדברים על אמון, אני לא סומך על אף אחד מהם. האינטרסים שלנו לא חופפים. בעלת ברית היא מושג מטעה. האינטרסים שלנו לא חופפים", אמר בארק. כאשר המראיינת שאלה אותו אם התכוון לאינטרסים האמריקנים מול הסורים, השיב בארק: "עם אף אחד מהם. כולל ישראל".

בהמשך נשאל בארק על התהליך לפירוק חיזבאללה מנשקו ועל אילו תמריצים יש לארגון הטרור להסכים לכך: "אפס תמריצים. זאת הבעיה", השיב בארק, והדגיש: "במיוחד כשישראל תוקפת את כולם. את סוריה, את לבנון, את תוניסיה. וככל שזה נמשך, הם אומרים שוב ושוב שמטרתם היא להגן על הלבנונים מישראל".

