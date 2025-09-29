כדי למנוע עתירות לבג"ץ: הממשלה תאשר מחר את מינוי זיני

רה"מ רוצה למנות סופית את האלוף זיני לראש השב"כ כבר מחר, ולכנס לשם כך את הממשלה מיד עם חזרתו ארצה. הדחיפות נועדה למנוע מהלכים משפטיים של הרגע האחרון נגד המינוי
מחבר יערה שפירא
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם אלוף דוד זיני
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם אלוף דוד זיני צילום: מעיין טואף, לע"מ

רה"מ רוצה למנות סופית את האלוף זיני לראש השב"כ כבר מחר, ולכנס לשם כך את הממשלה מיד עם חזרתו ארצה. כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

הדחיפות נועדה למנוע מהלכים משפטיים של הרגע האחרון נגד המינוי. בינתיים רה"מ הנחה את מזכירות הממשלה ואנשיי הייעוץ המשפטי להתקדם בהכנת המינוי ולהכין עם זיני את הסדר ניגוד העניינים שלו.

מייסד חטיבת הקומנדו ואב ל-11 ילדים: הכירו את דוד זיני

אלוף (במיל') דוד זיני, בן 51, כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל - בהם לוחם סיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, מייסד חטיבת הקומנדו, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים ומפקד הגיס המטכ"לי.

הוא נולד בירושלים. משפחתו עברה להתגורר באשדוד, לאחר שאביו מונה לרב שכונה בעיר. אביו, הרב יוסף זיני, מכהן כראש ישיבת אדר היקר ברובע א' בעיר. אלוף זיני נשוי לנעמי, אב ל-11 ילדים וסב לנכדים.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, במארס 2023 הכין האלוף זיני דוח עבור מפקד אוגדת עזה לבחינת אופן היערכות האוגדה לאירוע מורכב בהפתעה, בדגש על פשיטה בהפתעה. במסקנות הדוח כתב זיני כי כמעט בכל גזרה ניתן לבצע פשיטה על כוחותינו בהפתעה.

