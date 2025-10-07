נתניהו: "קרובים לסיום המלחמה, אבל עדיין לא שם"

נתניהו: "קרובים לסיום המלחמה, אבל עדיין לא שם"
ראש הממשלה התראיין לאיש התקשורת האמריקני-יהודי בן שפירו, והתייחס לאפשרות לסיום המלחמה ולמתווה לעסקה: "יוזמה משותפת. חמאס ניסה לסחוט את ישראל ואת העולם להסכים לתנאיו"
ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הלילה (שלישי) לאיש התקשורת האמריקני-יהודי בן שפירו, והתייחס להמשך המגעים לעסקה ולאפשרות לסיום המלחמה. 

"אנחנו קרובים לסיום המלחמה, אבל אנחנו עדיין לא שם", אמר נתניהו לשפירו. עוד התייחס ליוזמת טראמפ ואמר: "זו הייתה יוזמה משותפת. חמאס ניסה לסחוט את ישראל ואת העולם לקבל את תנאיו". 

על הביקורת בקרב חלקים בציבור האמריקני על התמיכה בישראל אמר: "כל מעצמה זקוקה לבעלי ברית. גם סין וגם רוסיה. איננו מבקשים תמיכה בדמות boots on the ground והסתדרנו היטב למעלה מ-75 שנים. מנענו מאיראן פיתוח נשק גרעיני שהיה מגיע לבסוף לארה"ב". 

בתוך כך, בישראל ובארצות הברית מציגים אופטימיות גדולה ומקווים להגיע להסכם לשחרור חטופים כבר ביום ראשון - כך פורסם אמש במהדורת כאן חדשות. שיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס החלו הערב באופן רשמי, אחרי תקופה ארוכה שבה לא התקיימו שיחות קרבה.

מקורות ישראלים אומרים כי על אף האופטימיות יש להצטייד בסבלנות ולחכות עד תחילת השיחות כדי לדעת מהם הפערים בין הצדדים ותוך כמה זמן ניתן יהיה לגשר עליהם. עוד סבורים בישראל כי טראמפ יפעיל לחץ על שני הצדדים כדי להגיע להסכם תוך ימים בודדים.

