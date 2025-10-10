אמא של איתן מור החטוף: "פשוט מדהים שכל מה שאמרנו מהתחלה קורה"

אפרת, אימו של איתן החטוף: "מהתחלה חשבנו שרק מתוך לחץ והכרעה של האויב, מתוך עמדת כוח שלנו מולו, רק ככה נביא את כל החטופים בפעם אחת. ועד לפני כמה שבועות לא האמנו שזה יקרה. והנה, זה קורה"

אפרת מור, אמו של איתן החטוף בעזה שצפוי לשוב בימים הקרובים לאחר שנתיים בשבי חמאס, תיארה היום (שישי) בריאיון לתוכנית "מוריה והפרופסור" בכאן רשת ב' את ההכנות לקראת שובו הצפוי של בנה. "במילה אחת - הצפה. ממש הצפה של רגשות, הצפה של חששות", אמרה.

מור, שלא מרבה להתראיין לתקשורתף סיפרה על מפגש זום שארגנו עובדות סוציאליות ממכון חרוב לבני המשפחה הבוגרים: "לא היה קל, אבל היה כל כך חשוב. אני מעדיפה לדעת את הדברים כמו שהם לפני שאיתן חוזר, כדי להיות מוכנה. קודם כל, הביאו לנו כל מיני אפשרויות של תגובות. להבין שהם קראו לזה 'הזהות שלהם התפרקה' בשבי. ממש ככה. והם חווים חוויה מאוד קשה של חוסר שליטה והרבה שמות קשים. לכל אורך הזום אני מדמיינת את איתן, העצמאי והחזק ושלא צריך עזרה מאף אחד, עם המושג הזה של 'הזהות שהתפרקה' - זה פשוט לא מתחבר לי. אבל אני מכינה את עצמי לכל מיני תגובות".

מור הוסיפה: "יש איזשהו חור של שנתיים. אנחנו מצפים לקבל את היקרים שלנו כמו שאנחנו מכירים אותם, עם מה שהם אוהבים והתחביבים והאישיות, אבל יכול להיות שנקבל אותם שונים. לאיתן יש חוש הומור מטורף, אני לא יודעת מה אני אראה”.

המשפחה נמצאת ברמת הגולן, באותו מקום בו בילו עם איתן לפני שנתיים בדיוק בחול המועד: "אנחנו מרגישים מין סגירת מעגל. העיטוף המשפחתי הזה, זה החוסן שלנו".

מור סיפרה שהמשפחה קיבלה אותות חיים מאיתן: "האותות חיים שהתקבלו דרך המודיעין הם מאוד מינימליסטיים. והיה אות חיים אחד מאוד מרגש דרך חטוף שב שפגש את איתן ב-50 ימים הראשונים. כל התיאור שלו נתן לנו כל כך הרבה תקווה וצבע לכל הדמיונות שלנו".

"פורום תקווה הניח את האמת שלו - מה שחשבנו קרה"

בהתייחס לדוקטרינה שבחרה המשפחה, מור אמרה: "פורום תקווה הניח את האמת שלו, והיום זה מתגלה כנכון. מהתחלה חשבנו שרק מתוך לחץ והכרעה של האויב, מתוך עמדת כוח שלנו מולו, רק ככה נביא את כל החטופים בפעם אחת. ועד לפני כמה שבועות לא האמנו שזה יקרה. והנה, זה קורה".

לשאלה על התגובות הקשות שקיבלה המשפחה בשנתיים האחרונות, מור אמרה: "מתוך היכרות שלי עם איתן, אני חושבת שהוא יחתום על כל מילה. וכשאני מדמיינת אותו קורא את התגובות האלה, הרודף צדק שלי לא ישתוק".

היא הוסיפה: "אנחנו לא נותנים לזה מקום. לא רוצים לכלות את האנרגיות שלנו על אנשים מסכנים, הם פשוט מסכנים אם ככה הם מגיבים".

"ביום הזה שאנחנו כל כך מתרגשים ומודים, אנחנו חייבים לזכור בזכות מי הגענו לרגע הזה", אמרה מור. "הלב שלי עם המשפחות שמסרו את היקר להם מכל, את טובי הבנים, בשביל שהרגע הזה יקרה. אני מצדיעה למשפחות החללים, למשפחות הפצועים, וחושבת גם על המשפחות שהחטופים החללים שלהם יובאו לקבורה".