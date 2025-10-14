נשיא לבנון ג'וזף עאון: "עלינו לשאת ולתת עם ישראל"

נשיא לבנון: "עלינו לשאת ולתת עם ישראל"
עאון הצהיר כי ביירות אינה יכולה "ללכת נגד כיוון הזרם בו מתקדם המזרח התיכון", והדגיש: זאת הדרך למנוע עוד מלחמה והרג
מחבר רועי קייס
Getting your Trinity Audio player ready...
נשיא לבנון ג'וזף עוון
נשיא לבנון ג'וזף עוון צילום: AP

נשיא לבנון ג'וזף עאון קרא אתמול (שני) להתחיל לשאת ולתת עם ישראל. במהלך תדרוך לכתבים כלכליים אמר: "לא ייתכן שלבנון תישאר מחוץ למהלכי יישוב המשברים שמתבצעים היום באזור. צריך ליטול בהם חלק, לבל נחווה עוד מלחמה, הרג ועקירת תושבים".

עא קרא ללמוד מיישוב המחלוקת על הגבולות הימיים שנחתמה בהסכם עם ישראל, על מנת למצוא פתרון לבעיות נוספות. גם בזירה הפלסטינית, אמר נשיא לבנון, "המלחמה לא הוליכה לשום תוצאה, כפי שהבינה ישראל בעזה ולפיכך פנתה לשאת ולתת עם חמאס, כך שאין מנוס לקיים היום מו"מ - שאת אופיו נשאיר לזמנו".

נשיא לבנון הוסיף: "אני מקווה שנגיע לזמן בו ישראל אכן תהיה מחוייבת להפסקת פעולותיה הצבאיות נגד לבנון ויתחיל תהליך של מו"מ. לכיוון הזה זורם המזרח התיכון ואל לנו לפנות כנגד הזרם".

עוד בנושא

פטרול של צבא לבנון בדרום לבנון

דיווח: לבנון פירזה חלקים נרחבים ממעוזי חיזבאללה בדרומה

דגלי לבנון וחיזבאללה

תחליף לחיזבאללה? פעילי אופוזיציה שיעים התכנסו בלבנון

תגיות |
בחירת העורכת
  • היום הכי שמח בכיכר החטופים
    "שיא של אחדות": היום הכי שמח בכיכר החטופים
  • שי אביבי מתוך הסרט "ברנינג מן"
    אנחנו כאן: 6 פרסים לתאגיד השידור בפסטיבל הסרטים חיפה
  • מתים עליהם
    מה מרגישים הורים שכולים ביום שיבת החטופים?
  • נשיא מצרים א-סיסי ונשיא ארצות הברית טראמפ
    נציגים מכל העולם: מי כן ישתתף בפסגת השלום בשארם א-שייח?
  • הם לא ציפו לזה
    בוא הביתה: מחשבות ישראליות על שמחת תורה

אולי יעניין אותך