גורם ישראלי: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס יבקר ביום שני בישראל

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די וואנס יגיע ביום שני לישראל, כך אמר היום (שבת) לכאן חדשות גורם ישראלי שמעודכן בפרטי הביקור.

גם שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, יגיע לישראל בשבוע הבא כדי להמשיך ולקדם את יישום מתווה הנשיא האמריקני לסיום המלחמה בעזה - כך פורסם אתמול במהדורת כאן חדשות מפי מקורות שעודכנו בביקור המתוכנן.

בתוך כך, בממשל האמריקני העבירו לישראל מסר שלפיו אין לנקוט כעת עיצומים על חמאס בשל משבר החזרת החטופים החללים, שכן בארצות הברית מפעילים לחץ בנושא על המתווכות.

חמאס פתח אתמול במבצע יחסי ציבורי במטרה להוכיח למתווכות כי הוא מנסה לאתר את החטופים החללים. המבצע, שנענה בפסטיבל תקשורתי, התבצע בחאן יונס וכלל דחפורים שפעלו באתר מסוים שבו נקבר לכאורה אחד מהחללים.

עד כה לא ידוע על תוצאות משמעותיות של החפירה. חמאס יודע היכן נמצאים חטופים חללים, בהם סרן הדר גולדין, אך מתעקש לעשות את העבודה לבדו.