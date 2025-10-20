רישיונו של עו"ד ירדני נפסל כי ייצג ישראלים: "השלום רק על הנייר"

עו"ד עלי א-רשידאת ייצג את קיבוץ אילות נגד חברה ירדנית והאיגוד במדינה השכנה פסל את רישיונו. בישראל פנו לשגרירות ירדן בישראל ולשגריר ישראל ברבת עמון. א-רשידאת אמר לכאן חדשות: "הממשלה הישראלית חייבת להתערב, האינטרסים של החברות והמפעלים הישראלים בירדן ייפגעו מאוד"

בשבועות האחרונים שללה אגודת עורכי הדין בירדן את רישיונו של עורך הדין עלי א-רשידאת בטענה ששיתף פעולה עם "התנחלויות ציוניות" - לאחר שייצג את קיבוץ אילות בערבה בסכסוך עסקי עם חברה ירדנית, כך פורסם היום (שני) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'.

א-רשידאת ייצג את קיבוץ אילות בסכסוך עסקי מול חברת חיג'אזי ור'ושה, המתמחה בסחר של עגלים וכבשים. ב-2020 חויבה חברת בת שלהם שפועלת בישראל על ידי בית משפט בישראל לשלם מיליון שקל (300 אלף דולר) לקיבוץ אילות, אך כל ניסיונות הגבייה עלו בתוהו. הקיבוץ שכר את עורך הדין הירדני, ששלח לחברה הירדנית מכתב אזהרה לפני תביעה בחודשים האחרונים. אלא שהפרשה הודלפה לתקשורת הירדנית והובילה לשלילת רישיונו של א-רשידאת רק בשל העובדה שייצג חברה ישראלית.

בשיחה בלעדית עם כאן חדשות מרבת עמון אמר א-רשידאת: "הזכות הכי אלמנטרית של האזרח היא שיהיה לו עורך דין וזה בכל מדינה. אני שואל אם יש ירדני שנתקל בבעיה והוא בישראל, אז אסור שיהיה לו עורך דין ישראלי? זה לא אסור. אנחנו בירדן האגודה מציבה את עצמה כזאת שמחליטה ושופטת. היא באה לשפוט אותנו ולוקחת ממני את הרישיון למקצוע".

הוא הוסיף: "אני פניתי במכתב לשר המשפטים הירדני והוא לא ענה לי. פניתי לראש הממשלה באימייל הוא לא ענה לי. פניתי ללשכת בית המלוכה, לא ענו לי. פניתי אליך ואתה היחיד שענה לי".

קיבוץ אילות פנה במכתבים לשגריר ישראל בירדן, רוגל רחמן, ולשגריר ירדן בישראל, ר'סאן אל-מג'אלי, בבקשה לתקן את העוול שנעשה לעורך הדין ולהשיב לו את רישיונו, כיוון שהדבר עומד בניגוד להסכם השלום בין המדינות. הקיבוץ גם ביקש מהצד הישראלי לפעול מול ממשלת ירדן כדי להשיב את הסכום שמגיע לו בסכסוך העסקי.

מתברר שבישראל פנו לירדן בניסיון לסייע לעורך הדין לקבל את רישיונו מחדש, אך עד כה אין היענות לכך.

א-רשידאת אמר כי הסיפור שלו מראה שהסכם השלום הוא רק על הנייר ולא מיושם, ושאל: "למה מונעים מאיתנו את השלום הזה? למה בדובאי יותר טוב מאצלנו?" הוא טען שיש לא מעט אנשים שתומכים בנורמליזציה עם ישראל, כמוהו, ושקיבל חיזוקים מקולגות עורכי דין באגודה שנאלצו לחתום על הסרת חברותו בהנחיית יושב הראש.

א-רשידאת פנה לממשלת ישראל: "אני מבקש מהממשלה בישראל שתתערב כדי לפתור את הסוגיה הזאת כיוון שאצלנו בירדן אף אחד לא מתערב. יש צורך דחוף שהיא תתערב ובצורה חזקה כיוון שהמשמעות של המצב הנוכחי היא שהאינטרסים של החברות והמפעלים הישראלים בירדן ייפגעו מאוד ואני לא יכול להמליץ לישראלים להשקיע בירדן".

הוא הוסיף: "על איזה בסיס? אם אין סביבה בטוחה בעבורם לשמור על זכויותיהם והכספים שלהם, למה שישקיעו? אם כל עורך דין שייצג אותם יודח מאגודת עורכי הדין, מה הערובה שלהם?"