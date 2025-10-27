ח"כ צבי סוכות זומן לחקירה בעקבות פרשת שדה תימן

חבר הכנסת צבי סוכות (עוצמה יהודית) זומן היום (שני) לחקירה בעקבות פרשת הפריצה לבסיס שדה תימן לפני כשנה וחצי. חבר הכנסת אמר שיגיע לחקירה והוא צפוי להתייצב ב-11 בנובמבר. הפורצים הנוספים לבסיס זומנו לחקירה אך במשטרה לא הצליחו לקבוע איתם מועד.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישרה לזמן לחקירה את סוכות ואת השר עמיחי אליהו וח"כ ניסים ואטורי בעקבות אירועי הפריצה לבסיס. אליהו זומן לחקירה לפני מספר חודשים, אך כבר אז הודיע שלא יגיע: "לא אתייצב לחקירה פוליטית".

כזכור, עם תחילת חקירת הפרשה פרצו מהומות מחוץ לבסיס במחאה על מעצרם של הנאשמים, בנוכחותם של חברי כנסת מהאופוזיציה ועם התערבות משטרתית מועטה.

כתב האישום נגד חמשת חיילי המילואים שהוגש רק בפברואר האחרון מפרט עבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והתעללות בנסיבות מחמירות שביצעו בצוותא כלפי עצור ביטחוני אשר הוחזק במתקן.

לפי כתב האישום, החמישת המילואימניקים נקטו באלימות קשה כלפי העצור, שכללה גם דקירה בעכוזו בחפץ חד, שחדר סמוך לפי הטבעת שלו. מעשי האלימות גרמו לעצור לחבלות חמורות ובהן שברים בצלעות, נקב בריאה וקרע פנימי ברקטום.

האירוע התרחש ב-5 ביולי 2024, בעת שהחמישה שירתו במתקן הכליאה, לאחר שהונחו לערוך חיפוש בעצור, והובילו אותו לאזור החיפוש, כשהוא אזוק בידיו וברגליו וכשעיניו מכוסות בפלנלית.