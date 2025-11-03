הרצוג בטקס האזכרה הממלכתי לציון 30 שנה לרצח רבין: "אנחנו שוב על סף תהום"

הצטרפו לשידור הישיר בכאן 11:

ישראל מתייחדת היום (שני) עם זכרו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, במלאת 30 שנה להירצחו. בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים התקיים הטקס הממלכתי, במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, סגן יו"ר הכנסת סימון דוידסון ונשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. כמו כן, הגיעו הרמטכ"ל, ראש שב"כ, המפכ"ל וחברי כנסת נוספים. מהממשלה הגיע השר אבי דיכטר.

הנשיא הרצוג קרא בנאומו: "גם אחרי 30 שנה, הכאב הוא איננו רק זיכרון היסטורי. הוא מראה שמשקפת את דמותנו, לצד שאלה נוקבת - מה למדנו? ומה שכחנו? שלושה עשורים אחרי, ואנחנו עדיין רואים את אותם סימנים, ואולי ביתר שאת - שפה קשה, בוטה וגסה, האשמות בבגידה, רעל שמתפשט ברשתות ובמרחב הציבורי, אלימות בכל המובנים – הפיזיים והמילוליים".

הוא המשיך ואמר: "פשוט בלתי נתפס ששלושים שנה אחרי אותן מילים נוקבות של רבין – 'אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה' - עדיין יש בתוכנו – כחברה – אלימות מאיימת כזו. מדובר באיום אסטרטגי לכל דבר. אנחנו רואים אלימות כלפי משרתי ציבור שסוחבים את המדינה על גבם יומם ולילה; כנגד מפקדים בכירים בצה"ל ובשב"כ, כנגד עובדות ועובדי מדינה ומובילי מערכות שונות, בהם פקידים בכירים, פרקליטים ושופטים".

"אנחנו רואים אלימות כלפי נבחרי ציבור", הוסיף, "חברי כנסת מכל קצוות הבית; שרים בממשלה; ואנחנו רואים איומים כלפי ראש ממשלה נבחר ומכהן. ואנחנו רואים אלימות גואה ומסוכנת במרחב הציבורי כולו, ברחוב, ברשתות החברתיות, במוסדות חינוכיים, ובפשיעה שאוכלת כל חלקה טובה - במיוחד בחברה הערבית. עם כל הבדלי ההשקפות והעמדות, אסור לשכוח - יש כאן בני אדם, אנשים עם משפחות, עולמות שלמים שעלולים להיחרב. יש פה חברה, יש פה מדינה.

עוד קרא הרצוג: "אני מזהיר ומתריע, אנחנו שוב על סף תהום, והדרך חייבת להיות אחת - אפס סובלנות לאלימות. מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית היא לא שדה קרב אלא בית. ובבית – לא יורים. לא בכלי נשק, לא במילים, לא באיומים, לא בביטויים, וגם לא ברמזים".

מוקדם יותר היום התקיים במשכן נשיא המדינה הטקס "נר יצחק", הטקס שפתח את אירועי יום הזיכרון.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד נאם בישיבת מליאה מיוחדת במשכן הכנסת לציון 30 שנה לרצח: "יצחק רבין נרצח ואיתמר בן גביר הוא היום שר בכיר בממשלה. זהו גדול חטאיה של הממשלה הנוכחית. זהו החטא הקדמון שהוביל גם לקרע בעם וגם לשבעה באוקטובר - הכשרת הקיצוניות והגזענות. העובדה שהשוליים המסוכנים ביותר בחברה הישראלית קיבלו כל כך הרבה כוח".

הוא הוסיף: "אי אפשר לאחד את עם ישראל, בלי להגדיר, בקול צלול וברור, תחת איזה ערכים אנחנו רוצים להתאחד, ואיזה עמדות אנחנו דוחים בכל תוקף. אחדות לא עומדת בפני עצמה, ואחדות לא אומרת שאתה שותק מול מה שמסכן את החברה הישראלית".

את מקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנעדר מן הישיבה בכנסת, מילא השר אבי דיכטר.

בשעה 20:00 יתקיים במרכז יצחק רבין בתל אביב הטקס הנועל את אירועי יום הזיכרון, במהלכו יוענק לראשונה "פרס יצחק רבין". הפרס

זוכי הפרס הם 6 פצועים צה"ל ותיקים המסייעים בשיקום פצועים ממלחמת ״חרבות ברזל״, פצועי גוף ונפשאת הפרס תעניק ראש המרכז, דליה רבין שגם תישא דברים בטקס.