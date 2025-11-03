"חוק השידורים" של קרעי עבר בקריאה ראשונה - אך צפויים לו מכשולים בדרך

הצעת החוק שמקדם שר התקשורת לא קיבלה את אישור הייעוץ המשפטי לממשלה, וגם בייעוץ המשפטי לכנסת צפויים לעמוד על קשיים משפטיים העולים ממנה. מכשול נוסף העומד בדרכו של קרעי הוא יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, שכבר סיכל בעבר צעדיו של שר התקשורת

"חוק השידורים" עבר בקריאה ראשונה - אך צפויים לו מכשולים

קידום "חוק השידורים" של שר התקשורת שלמה קרעי צפוי לפגוש בקשיים משפטיים - כך פורסם הבוקר (שלישי) בכאן רשת ב'.

על אף שהייעוץ המשפטי לכנסת העניק אמש אישור להעביר את החוק בקריאה הראשונה, גורם בייעוץ טוען כי בחוק ישנם קשיים משפטיים משמעותיים שבכוונת הייעוץ לעמוד עליהם בהמשך.

נוסף על כך, הייעוץ המשפטי לכנסת מתעקש כי האכסניה המתאימה לקיום הדיון בחוק היא וועדת הכלכלה שבראשות ח"כ דוד ביטן. קרעי מצידו אינו מוכן שביטן ידון בחוק. אף שהחוק עבר אמש בקריאה הראשונה, ההערכה היא כי יתקשה להתקדם.

"חוק השידורים" עבר אתמול בקריאה הראשונה בכנסת הודות לדיל פוליטי עם המפלגות החרדיות – שזכו בתמיכת הקואליציה בקידום החוק שירחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים.

לכאורה, נרשמה אנחת רווחה אמש בקואליציה כשהייעוץ המשפטי לכנסת פרסם מסמך, לבקשת חברי הכנסת – ובו השיבה היועצת שגית אפיק כי אין בכוונתה למנוע את העברת החוק בקריאה הראשונה.

הסיבה לחשש: זו הייתה ההצעה הממשלתית הראשונה אי-פעם שבגופה נכתב במפורש כי "לא קיבלה אישור מטעם היועצת המשפטית לממשלה כמתחייב לפי הנחיית היועצת".

עם זאת, הבוקר פורסם ברשת ב' כי האישור של הייעוץ המשפטי לכנסת לקדם את ההצעה תקף לקריאה הראשונה בלבד. בהמשך הליך החקיקה, הייעוץ מתכוון להעלות כמה וכמה קשיים משפטיים בההצעה.

כזכור, ההתנגדות של הייעוץ המשפטי לממשלה נגעה בעיקר לעובדה שהחוק מבטל את ההפרדה בין שיקולים מסחריים של ערוצי הטלוויזיה לשידורי החדשות. הערות דומות צפויות להיות גם לייעוץ המשפטי לכנסת, בצד ביקורת על עצם הליך החקיקה בהיעדר אישור מהיועצת המשפטית לממשלה.

מדובר ברפורמה שיזם קרעי, שנועדה על פניו, לגוון את לוח השידורים ולאפשר תחרות. החוק כולל ביטול הפרדה מבנית, בין בעלי הערוץ לבין חברת החדשות, שלמעשה משמשת כדי למנוע התערבות של טעמים פוליטיים-כלכליים למהדורת החדשות.

עוד כולל החוק, פתיחת שוק התקשורת לתחרות והסרת חסמים רגולטוריים, מה שעלול לאפשר שליטה רחבה יותר בתכני הערוצים. בנוסף, החוק כולל הקמת גוף פיקוח שיהיה כפוף לשר התקשורת שהוא ימנה את מרבית חבריו ויוכל להטיל קנסות על הערוץ.