דנילו ווצ'יץ', בנו של נשיא סרביה אלכסנדר ווצי'ץ' תועד אתמול (ראשון) כשהוא מנסה להצטרף לקטטה בין אוהדים סרבים לאנגלים לפני תחילת המשחק בין שתי הנבחרות בעיר גלזנכירכן בגרמניה. ווצי'ץ' הצעיר תועד כשהוא מנסה לחמוק מהמאבטחים שלו עצמו על מנת לחבור לאוהדים הסרבים. ברשתות החברתיות בסרביה נכתב כי דנילו ווציץ' (24) הוא בעל קשרים עם קבוצות אולטראס שונות בכדורגל הסרבי ועם קבוצות לאומניות קיצוניות.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.



Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy