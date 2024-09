"יהי זכרך מהפכה": הפועל ירושלים בכדורגל השיקה חולצה עם דיוקנו של הירש גולדברג פולין

קבוצת הפועל ירושלים בכדורגל השיקה היום (רביעי) חולצות חדשות שעליהן דיוקנו של הירש גולדברג-פולין, שנרצח בשבי חמאס וגופתו הושבה ארצה. מילות ההספד של אביו של הירש, ג'ון, כתובות גם הן על החולצה: "יהי זכרך מהפכה", ומתחת לדיוקנו של הנרצח נכתב "ילד של אהבה, אור ושלום".

שגריר גרמניה בישראל שטפן זייברט הודיע כי יגיע לצפות במשחקה הקרוב של הפועל ירושלים לזכרו של גולדברג-פולין, שהיה אוהד של הקבוצה.

That’s class. I have always wanted to see @HapoelJLMfc play. Now I know for sure: gotta buy tickets soon. https://t.co/ykyLoHMs5K