פרצו למסלול ועיכבו את הרוכבים הישראלים: מחאה פרו פלסטינית במרוץ האופניים "וואלטה אספניה"

המפגינים הפריעו לרוכבי קבוצת "ישראל פרמייר-טק", שחלקם אף נאלצו לעצור את רכיבתם לשניות ארוכות. מהקבוצה נמסר בתגובה: "מוקיעים בתוקף את מעשי המחאה המסוכנים"
מחבר ליאן וילדאו
מחאה פרו פלסטינית במירוץ האופניים וואלטה אספניה צילום: צדוק יחזקאלי, ישראל פרמייר-טק

מפגינים פרו-פלסטינים שיבשו היום (רביעי) את מרוץ האופניים "וואלטה אספניה" - והפריעו לרוכבי "ישראל פרמייר-טק". כמה קילומטרים לתוך המירוץ היוקרתי vuelta a españa, כאשר הקבוצה רכבה יחד בדרך מחוץ לפיגוארס, פרצו המפגינים לתוך המסלול ושיבשו את המירוץ.

ארבעה רוכבים של הקבוצה הישראלית נאלצו לעצור לשניות ארוכות וארבעה אחרים עברו בין המפגינים. הקבוצה המשיכה במירוץ - 25 ק"מ של נגד שעון קבוצתי - אבל בבירור איבדה זמן בשל התקרית החריגה.

התקרית התרחשה למרות אמצעי אבטחה כבדים ביותר ולמרות שהמשטרה הספרדית נערכה לתרחיש הזה. זו הפעם הראשונה שתומכים פרו-פלסטינים הצליחו לשבש מירוץ שבו משתתפת הקבוצה, ובוודאי תקרית שבה הקבוצה כולה - שמונה רוכבים רוכבים - וביניהם הישראלי נדב רייסברג - מעורבת.

מהקבוצה נמסר בתגובה: "קבוצת ישראל - פרימייר־טק מכבדת את זכותו של כל אדם לחופש הביטוי, כולל הזכות להפגין בדרכי שלום, אך אנו מוקיעים בתוקף את מעשי המחאה המסוכנים שהתרחשו הערב בשלב 5 של הוואלטה אספניה, אשר לא רק שסיכנו את בטיחות רוכבינו ואנשי המרוץ, אלא גם את בטיחות המפגינים עצמם".

"הקבוצה ממשיכה לעבוד עם מארגני המרוץ והרשויות הרלוונטיות כדי להבטיח את בטיחות הרוכבים ואנשי הצוות של הקבוצה בוואלטה אספניה ובכל המרוצים האחרים שבהם הם נוטלים חלק", נמסר.

