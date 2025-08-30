נבחרת ישראל תצפה להמשיך במומנטום ולנצח גם את פולין, מארחת הטורניר. לפי דיווחים, שתי הפגנות צפויות להתחיל לפני המשחק מחוץ לאולם. הקהל המקומי מתכנן גם לקרוא בוז בזמן השמעת ההמנון הישראלי

נבחרת ישראל בכדורסל תשחק הערב (שבת) נגד נבחרת פולין במסגרת המחזור השני של שלב הבתים ביורובאסקט, אליפות אירופה לנבחרות שנערכת בפולין.

הנבחרת פתח את הטורניר בצורה טובה עם ניצחון 83:71 על נבחרת איסלנד בזכות משחק נהדר של רומן סורקין, שקלע 31 נקודות ודני אבדיה, שהוסיף 20 נקודות משלו וליקט 9 כדורים חוזרים.

כאמור, הטורניר עצמו מתקיים בפולין והנבחרת מתמודדת נגד קהל ביתי, דבר שייצור אווירה ביתית תומכת ואווירה עוינת לנבחרת הישראלית. כ-9,300 אוהדים צפויים להגיע לאולם ספודק ארנה. כאשר על פי דיווחים, כשעתיים לפני המשחק צפויות לצאת לדרך שתי הפגנות אחת של פעילי ימין קיצוני והשנייה של פעילים פרו-פלסטינים מחוץ לאולם. בתוך האולם, הקהל המקומי צפוי לקרוא בוז בזמן נגינת ההמנון "התקווה", אך המארגנים צפויים להגביר את המנגינה, כדי שהקריאות לא יישמעו.

לפי הדיווחים, המתיחות ברחובות פולין נגד ישראל גברה וזאת בשל שלט של כמה מאוהדי מכבי חיפה בכדורגל, שהחזיקו בשלט בו נכתב "רוצחים מ-1939", במשחק הקבוצה נגד ראקוב במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג וזאת בתגובה לשלט של הפולנים במשחק הראשון בין הקבוצות בו נכתב "ישראל רוצחת והעולם שותק" .

נזכיר שישראל משחקת בבית 4 יחד עם נבחרות צרפת, פולין, סלובניה, איסלנד ובלגיה. ארבע הנבחרות הראשונות בבית יעלו לשלב שמינית הגמר.

המשחק הערב בשעה 21:30 בשידור ישיר בכאן רשת ב | שדר: ליאן וילדאו | פרשן: רוני בוסאני

המשחקים של הנבחרת ישודרו בשידור ישיר בכאן רשת ב. רשימת המשחקים של הנבחרת:

יום ראשון, 31 באוגוסט, 18:00: ישראל נגד צרפת

יום שלישי, 2 בספטמבר, 15:00: ישראל נגד בלגיה

יום חמישי, 4 בספטמבר, 18:00: ישראל נגד סלובניה