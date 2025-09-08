קרלוס אלקרז ניצח את יאניק סינר וזכה באליפות ארצות הברית הפתוחה

אלקרז ניצח את סינר בדרך לזכייה באליפות ארה"ב הפתוחה
קרלוס אלקרז המדורג שני בעולם גבר על יריבו יאניק סינר המדורג ראשון בדרך לזכייתו השנייה באליפות ארצות הברית הפתוחה ובתואר הגרנד סלאם השישי שלו
מחבר יואב בורוביץ'
קרלוס אלקרז, לאחר שזכה באליפות ארצות הברית הפתוחה
קרלוס אלקרז, לאחר שזכה באליפות ארצות הברית הפתוחה צילום: AP

הטניסאי הספרדי המדורג שני בעולם, קרלוס אלקרז, גבר הערב (ראשון) בגמר טורניר ווימבלדון על יאניק סינר האיטלקי המדורג ראשון, וזכה בפעם השנייה באליפות היוקרתית.  

המשחק ארך שעתיים ו-44 דקות ונגמר בתוצאה של 1:3 לטובת אלקרז. אלקרז פתח טוב את המערכה הראשונה כששבר את יריבו כבר במשחקון הראשון. את המערכה השנייה ניצח סינר, אך הוא לא ניצל את המומנטום, והתקשה להתמודד עם יריבו הספרדי במערכה השלישית בה ניצח משחקון אחד בלבד. במערכה הרביעית אלקרז המשיך בעליונות על האיטלקי בדרך לזכייה באליפות.

זכייתו של הספרדי בן ה-22 בתואר היא זכייתו השישית בתואר גרנד-סלאם - התארים היוקרתיים ביותר בענף. בנוסף לתואר, יקבל אלקרז סכום זכייה של כ-5 מיליון דולר. יריבו האיטלקי בן ה-24 ייאלץ "להסתפק" במחצית מהסכום - כ-2.5 מיליון דולר. 

גמר האליפות היה המפגש השלישי ברציפות של השניים בגמר טורניר גרנד-סלאם, לאחר שהם שיחקו אחד נגד השני מוקדם יותר השנה במסגרת הגמר של טורניר רולאן גארוס - אז, אלקרז ניצח בתום דרמה בגמר הארוך ביותר בתולדות המפעל - ובפעם השנייה בגמר טורניר ווימבלדון, בו ניצח סינר.  

