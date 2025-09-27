השחיין הפראלימפי עמי דדאון: "שברתי את שיא המדליות שלי באליפות עולם"

השחיין הפראלימפי עמי דדאון, שזכה בארבע מדליות זהב ומדליית כסף באליפות העולם בסינגפור שהסתיימה היום (שבת), בראיון ראשון ב"מעבירים לראשון" בכאן ב': "ברוך השם, אני שמח. שברתי את שיא המדליות שלי באליפות עולם. אני תמיד שמח להשיג מדליה לישראל, ותמיד שמח להשמיע את ההמנון, במיוחד בתקופות האלו, עבור העם שלנו".

האזינו לריאיון המלא בכאן רשת ב':

דדאון, כזכור הוא גם אלוף ומדליסט פראלימפי מהמשחקים בפריז בשנה שעברה: "חשבתי שזה יהיה פחות עוצמתי מפריז - אבל לא", שיתף. "בכל פעם שאני שומע את ההמנון, אני נזכר בשביל מה אני עושה את זה, ואיזה ערכים אני מייצג. כמה חשוב שאנחנו נתאחד בינינו, במיוחד דרך דברים כמו ספורט, שמאחדים את כולנו".

על הרמה הגבוהה שהוא שומר לאורך שנים, הסביר: "אחרי המשחקים הפראלימפיים לקחתי הפסקה די ארוכה שבעצם שם טיילתי וקצת עשיתי דברים אחרים וברגע שחזרתי אמרתי לעצמי שאם אני חוזר, אני חוזר עד הסוף. בשלושה-ארבעה חודשים אחרונים אני ויעקב ביננסון (מאמן הנבחרת) עשינו שינוי בתכנית האימון שלי, העליתי מסת שריר, העליתי בחדר כושר ואני חושב שהתוכנית שלנו עבדה".

דדאון, בן ה-24, חשף כי עדיין לא החליט סופית אם ישחה במשחקים הפראלימפיים הבאים בלוס אנג'לס בשנת 2028: "אני כרגע מכוון, אבל לא יודע מה יהיה בהמשך. אני צריך לחזור לארץ ולחשוב על הכול בצורה מאוד עמוקה".

מעבר ל-5 המדליות של דדאון, זכה גם איאד שלבי בשלוש מדליות (זהב, כסף וארד), אחרי שחזר מהיעדרות ארוכה בשל מות אביו. דדאון התייחס בריאיון גם להישג של חברו לנבחרת: "איאד עשה תחרות מדהימה, במיוחד אחרי שאיבד את אביו יוסוף, שהיה מלווה אותו במשך 20 שנה. אנשים לא מבינים, איאד הוא נכה סיעודי ואבא שלו היה כל עולמו. אנחנו כנבחרת לקחנו את זה קשה מאוד, אז אני יכול רק לדמיין כמה קשה זה היה לו. בשבועיים האחרונים הייתי איתו פה בסינגפור - הוא חזר לחיים, חזר לחייך, לחיות - ואנחנו שמחים שיש לנו אותו".

על הצוות שהכין אותו לאליפות אמר דדאון "יעקב ביננסון והצוות מדהימים. אין לי מילים. העבודה שעשינו פה הייתה גם למען המדינה וגם בשבילנו היא מדהימה. בכל זאת, באנו אחרי אולימפיאדה עם לא מעט מדליות ויש ירידת מתח לכולנו ואני שמח מאוד שצלחנו את זה עם מדליות, ומדליות זהב ו'התקווה'. זה אף פעם לא מעייף לשיר את 'התקווה', זה אף פעם לא מעייף לייצג את העם שלנו ואני אמשיך לעשות את זה על הצד הכי טוב, לא משנה אם בשחייה או במקומות אחרים".