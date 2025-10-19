שידור חי: הפועל נגד מכבי בדרבי הגדול של תל אביב

באצטדיון בלומפילד נערך בשעה זו הדרבי הגדול של תל אביב בכדורגל, כשהפועל מארחת את מכבי במסגרת המחזור השביעי בליגת ווינר בכדורגל. המשחק משודר בשידור ישיר בכאן רשת ב' כשהשדר הוא ליאן וילדאו והפרשן גילי ורמוט ששיחק בשתי התל-אביביות.

הדרבי נערך לאחר שנה של הפסקה עם שובה של הפועל תל אביב מליגת המשנה. הניצחון האחרון של הפועל בדרבי היה לפני 11 שנים, בשנת 2014.

מכבי תל אביב התייצבה לדברי כשהיא ממוקמת במקום השני בטבלה עם מאזן של ארבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. הפועל תל אביב מדורגת במקום השלישי עם ארבעה ניצחונות, תיקו והפסד.